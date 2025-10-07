Esto se sabe sobre la noche de las estrellas 2025 en la CDMX

La Noche de las Estrellas 2025, es un evento en la CDMX muy esperado por el público que es amante a la astronomía, donde todos los asistentes pueden acudir para ver desde telescopios públicos astros inmensos que están en el espacio. Siendo una gran alternativa para acercar el tema de los planetas a la población.

Falta muy poco para que el espectáculo se realice. Para que no dejes pasar las fechas, te detallaremos cuándo se llevará a cabo y todas las actividades que se realizarán. Prepara tu mejor equipo de astronomía para que puedas acudir.

¿Cuándo es la Noche de las Estrellas?

Como cada año, la Noche de las Estrellas 2025, es un evento gratuito que se realiza en las Islas de Ciudad Universitaria, donde todos los interesados en el mundo de la astronomía, pueden acudir al lugar para disfrutar de los eventos.

Dentro de las actividades que se tienen contempladas, se destaca un espectáculo de drones, telescopios disponibles para ver el espacio, se presentarán sorprendentes experimentos y talleres referentes al tema, permitiendo que todos tengan acceso a la información.

Además, dentro del gran evento de la CDMX, se destaca que se hará un homenaje a Julieta Fierro, quien se destacó por ser una científica mexicana que dejó importantes aportaciones dentro de la investigación, rindiendo una mención especial por su ardua labor, dejando huella en la ciencia.

Se llevará a cabo el 29 de noviembre desde las 15 horas hasta las 22 horas. Por otra parte, se ha dado a conocer que Xochimilco, también será sede del evento, pero todavía está por confirmarse las fechas, actividades y punto de reunión.

¿Cuándo será la próxima lluvia de estrellas 2025?

También, ya que estamos hablando sobre la astronomía, te queremos recordar que falta poco para experimentar una auténtica lluvia de estrellas. Se estima que dicho fenómeno ocurrirá el 8 de octubre, esperando que suceda a las 19 horas.

Considerando la presencia de la lluvia de estrellas es fundamental que tengas listo tu telescopio. Para mejor visibilidad ve a zonas altas y despejadas, así evitarás que la nubosidad de la ciudad te perjudique. No dejes pasar la oportunidad de ir a la Noche de las Estrellas 2025 en la CDMX.