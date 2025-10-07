La canción de Carolina Ross para pegar la lloradita en La Granja VIP, ¿ya la escuchaste?

Carolina Ross, la adorada cantante que está lista para darle un toque sinaloense a La Granja VIP , está lista para trabajar y para cumplir todos los retos extremos que se le pongan enfrente pero también para “coleccionar corazones” en el reality: ¿ya escuchaste su nuevo sencillo?

¿Qué dijo Carolina Ross de Coleccionando Corazones, su canción lanzada antes de La Granja VIP?

Durante un live que protagonizó con nuestra adorada host digital Mallezaa, Carolina Ross se tomó unos minutos para promocionar Coleccionando Corazones, su sencillo lanzado hace apenas dos semanas y que es ideal para “echar la lloradita” mientras ves La Granja VIP en TV Azteca.

“Este ya es mi tercer álbum de estudio con música inédita, se llama Coleccionando Corazones, la gente ya pudo disfrutar del primer sencillo y pues si no lo han escuchado los invito a que peguen la lloradita con esta rolona”, explicó Ross.

La cantante de regional mexicano , que optó por abrirse paso en el mundo de la música de forma independiente, cuenta con 3.5 millones de suscriptores en su canal de YouTube; de hecho, su sencillo Coleccionando Corazones fue publicado el pasado 18 de septiembre y ya superó las 84 mil visualizaciones.

Con un estilo que mezcla el regional mexicano con el mariachi, Coleccionando Corazones es una canción de desamor en donde las mentiras, el desengaño y los reclamos se hacen presentes a cada momento de la letra.

Con esta nueva apuesta, Carolina Ross se mantiene vigente en el mundo de la música al tiempo que se prepara para vivir la experiencia campestre de La Granja VIP , un proyecto totalmente diferente para ella que de inmediato causó sensación entre sus seguidores que ya se mueren por verla 24/7.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP, el reality show de éxito internacional que ahora llega a las pantallas mexicanas con bombo, platillo y mucho chismecito intenso, se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO a las 08:00 de la noche, ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 en Disney+!