El desgarrador mensaje de la esposa de Bruce Willis sobre el primer signo de su enfermedad

Bruce Willis es uno de los artistas consagrados de Hollywood. El actor que fue parte de producciones premiadas en la industria cinematográfica, sigue internado en una residencia de cuidados especiales para su bienestar luego de haber sido diagnosticado con demencia frontotemporal (DFT).

Demi Moore intenta no “apegarse” al viejo Bruce Willis cuando visita a su ex Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] La enfermedad de Bruce Willis ha conmovido al mundo, y Demi Moore, exesposa del actor, ha desempeñado un papel crucial en este proceso del padre de sus hijas.

A sus 70 años, el artista estadounidense sigue casado con la modelo Emma Heming Willis, quien en los últimos meses ha dado entrevistas para diversos medios sobre el presente de su marido. Esto fue lo que dijo sobre los primeros signos de la enfermedad de su amado.

¿Cuál fue el primer signo de la enfermedad de Bruce Willis que notó su esposa Emma Heming?

Según lo mencionado por la también actriz en conversación con la periodista Katie Couric para el podcast Next Question, el primer signo de alarma que notó en su marido fue el tartamudeo que había superado en su infancia. Este trastorno regresó con la enfermedad.

La modelo de 47 años mencionó: “Todo empezó con su tartamudeo. Bruce había sufrido tartamudez de niño y de repente volvió a aparecer. Nunca, ni en un millón de años, habría pensado que fuera un síntoma de demencia precoz”. Pocos meses después tenían el diagnóstico que conmovió al espectáculo y, por supuesto, al resto de la familia.

Además, la esposa del actor mencionó lo que le dijo el neurólogo que llevó el caso de salud, Bruce Miller: “Si a los 40, 50 o 60 años ves que una persona cambia drásticamente, en el lenguaje, el comportamiento o la personalidad, recuerda que es una señal de que algo en el cerebro va mal y hay que investigarlo”.

¿Cuál es la enfermedad que tiene Bruce Willis?

El ganador de varios premios importantes de la industria cinematográfica fue diagnosticado con afasia en 2022. Pero un año después, el diagnóstico cambió a demencia frontotemporal (FTD).

A sus 70 años, Bruce Willis enfrenta esta enfermedad y una afasia primaria progresiva: trastorno neurológico que afecta gravemente el habla y la comunicación. Según información de la Clínica Mayo, la FTD produce cambios en la conducta y dificultades en el lenguaje. Pero también lleva consigo trastornos del movimiento. Así lo dejó claro su esposa Emma Heming Willis en la misma entrevista: “Las palabras ya no le salían de forma natural. Estaba confuso y yo también me sentía desorientada. Sabía que algo no iba bien, pero no podía definirlo”.