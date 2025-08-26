Al estilo “¿Qué pasó ayer?”: Benny Blanco tuvo excéntrica despedida de soltero antes de casarse con Selena Gomez

Todavía no está claro exactamente cuándo será la boda de Selena Gomez y Benny Blanco, pero podría estar mucho más cerca de lo que parece, a juzgar por la lujosa despedida de soltero que acaba de celebrar el productor musical estadounidense.

Benny estuvo en Las Vegas con 20 de sus amigos más cercanos este fin de semana, por lo que los rumores de que la boda sería en septiembre podrían ser ciertos.

La excéntrica despedida de soltero de Benny Blanco

De acuerdo con el portal especializado en celebridades TMZ, el prometido de Selena Gomez pasó el fin de semana con sus amigos en una lujosísima villa del complejo hotelero Resorts World Las Vegas.

El espacio que Benny Blanco rentó se encontraba en un piso 65 sobre el Strip, la avenida más afamada de Las Vegas, y abarca 411 metros cuadrados. Su precio promedio sería de 25 mil dólares (aproximadamente 466,589 pesos) por noche.

La villa tiene cuatro dormitorios con baños privados estilo spa, cuenta con sala de juegos con billar, sala de entretenimiento estilo cine privado, bar completo y cocina gourmet. Entre sus lujos también se incluye el servicio de un mayordomo privado.

Fuera de su hotel, Benny estuvo divirtiéndose en una mesa VIP del famoso club nocturno XS, ubicado en el hotel Wynn, donde se presentó Marshmello. Aunque hay muy pocos detalles de su celebración, lo que sí podemos asegurar es que no hubo incidentes al estilo de la trilogía "¿Qué pasó ayer?”.

Benny también se dio tiempo para relajarse y renovarse en un exclusivo spa que mostró en sus historias de Instagram.