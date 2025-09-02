VIDEO: gato de dos colores causa extrañeza entre los internautas; ¿padece alguna enfermedad?

Los videos de animales cachorros son garantía de vistas para todos aquellos que suban contenido de ese tipo. Sin embargo, aunque puede ser toda una ternura, este gato tiene una situación particular que incluso preocupó a varios internautas. Su rostro es de dos colores y la pregunta que surgió fue si el michi padece alguna enfermedad.

¿Este gato bicolor padece alguna enfermedad?

La respuesta inmediata es que no. Este video tomó una fuerza total con el paso de las horas. Aunque se ve un michi bonito, cachorrito, jugando con el celular-cámara que le graba, algunos quedaron bastante extrañados de la característica particular de este espécimen. El protagonista del video tiene la mitad de su rostro con pelaje naranja y la otra con pelo color negro.

Por ello, los usuarios que desconocen por qué esto ocurre así comenzaron a cuestionar severamente lo que le pasaba al gatito. Y para los que forman parte del grupo de personas sin conocimiento médico, el animal del video no padece ninguna enfermedad, por lo que pueden respirar tranquilos. Sencillamente estos gatitos pertenecen al grupo de gatos quimera.

¿Qué es un gato quimera y por qué se ve así su pelaje?

Esta situación se presenta en algunos gatos por la fusión de dos embriones en un solo gato. Esto provoca que parezcan dos gatos en uno solo, sin embargo esto no siempre se presenta de manera tan clara. Inclusive en algunos casos se presenta la heterocromía (término popularizado por Belinda en días recientes), situación que se define como la tenencia de ojos de distintos colores.

kitten: we are venom. pic.twitter.com/cLZT6yhjDi — We don't deserve cats 😺 (@catsareblessing) August 26, 2025

Aunque el pensamiento popular puede involucrar la extrañeza con debilidad o en este caso gatos propensos a enfermarse, no es algo comprobado. Los gatos quimera simplemente tienen esta particularidad en su pelaje o sus ojos y pueden ser de distintos colores, no específicamente los tonos del ejemplo del video. Por ello, en un futuro podrías tener la fortuna de cuidar y querer un michi, del que ya sabrías por qué luce así.

