¿Por qué Marianne Gonzaga está libre y Aintzane “N”, presunta cómplice del ataque a Valentina Gilabert, sigue en prisión?

Aunque Marianne Gonzaga es quien apuñaló 15 veces a la modelo Valentina Gilabert hace casi 7 meses, no es la única persona implicada en el caso. Este 2 de septiembre continuó el proceso legal que involucra a Aintzane “N” y Akram “N”, quienes habrían presenciado el ataque sin auxiliar a la víctima.

Luego de que Marianne Gonzaga quedara libre tan solo 5 meses después del hecho, ha surgido la duda de por qué Aintzane “N”, supuesta amiga de Valentina, no ha podido salir de la cárcel. Aquí te respondemos.

¿Por qué Marianne Gonzaga salió de la cárcel y Aintzane “N” no?

Según confirmó Valentina Gilabert de manera exclusiva para Ventaneando, el día del ataque Aintzane “N” la convenció de acudir a su departamento y le aseguró que Marianne Gonzaga, expareja de la persona con quien estaba saliendo, no estaría ahí. Por esta razón se le ha acusado de ser cómplice de Marianne en la agresión a Valentina.

El proceso legal continúa, por lo que Aintzane “N” todavía no es declarada culpable ni inocente. A diferencia de Marianne Gonzaga, por esta razón ella no puede salir de la cárcel aún.

“No hemos podido llegar a un acuerdo, se ha buscado como con la primera de las 3 agresoras”, dijo Ernesto Gilabert. “Al parecer, la familia de esta menor decidió ir a juicio y no llegar a un acuerdo”.

Según el padre de Valentina, la familia de Aintzane “N” ya cambió 3 ó 4 veces de abogado y buscan que ella sea declarada inocente. Sin embargo, “tenemos una carpeta bastante sólida para saber qué sucedió”.

Ernesto Gilabert también aclaró que con Marianne Gonzaga ya hubo una condena y se declaró culpable de lo sucedido. Además, ya saldó una parte de la reparación económica del daño.