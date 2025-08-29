VIDEO: Hombre es descubierto siendo infiel tras fingir un viaje de trabajo

Actualmente, en redes sociales se hacen virales todo tipo de situaciones, pero las que más suelen llamar la atención de los millones de usuarios son las infidelidades, donde claramente más de uno ha sido sorprendido, tal es el caso de un hombre que quedó en evidencia al pedir comida por aplicación.

¿Cómo lo cacharon siendo infiel?

Los hechos quedaron evidenciados en una cámara de seguridad, la cual estaba colocada en la entrada del departamento, y es que un hombre recibió el pedido el cual fue entregado por su esposo, situación que el infiel nunca pensó que podía suceder.

De acuerdo con la información que se ha filtrado en las redes sociales, el hombre le había comentado a su esposa que tenía que salir a Londres, esto por un viaje de negocios de su empresa, aunque al final todo resultó ser falso y fue descubierto en plena infidelidad.

Ya que las cosas no salieron del todo bien, pues fue descubierto, la esposa lo comenzó a interrogar de forma directa, pues estaba en todo su derecho.

¿Qué haces aquí? ¿Este es tu viaje de negocios?

Sin dar alguna respuesta, su esposa se mostró muy molesta y seguía preguntando por lo que estaba sucediendo, pero las cosas se intensificaron cuando la otra mujer preguntó quién alzó la voz, a lo que el infiel trató de justificarse afirmando que su esposa era “la señora repartidora”.

Ante una molestia que crecía cada vez más en la verdadera esposa, le explicó a la otra mujer, que llevaban viviendo juntos tres años. Aunque las cosas no resultaron bien para el hombre, la esposa le comentó que no volvería a casa y se fue muy molesta gritándole muchas cosas.

