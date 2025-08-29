Cazzu presume el talento musical de Inti en tierno video y cautiva a sus fans

La polémica que rodea a Christian Nodal en las últimas semanas no ha detenido a Cazzu de compartir momentos especiales con su hija Inti, fruto de su relación con el cantante sonorense. En medio de rumores y comentarios sobre la vida privada del intérprete de “Adiós Amor”, la artista argentina sorprendió al mostrar un video que rápidamente conquistó a sus seguidores.

El clip difundido en redes sociales deja ver a la pequeña Inti en una faceta espontánea que muchos interpretaron como una prueba de que la niña heredó el talento artístico de sus padres. Con apenas un año, la hija de Cazzu y Nodal logró robarse la atención de los internautas con su ternura y carisma frente a la cámara.

El video de Inti que enterneció a todos

La publicación de la llamada “Jefa del Trap” no tardó en volverse tendencia, pues decenas de fanáticos comentaron que Inti muestra desde temprana edad una sensibilidad especial hacia la música. Varios de ellos aseguraron que la pequeña podría seguir los pasos de sus famosos padres y convertirse en una estrella en el futuro.

El gesto de Cazzu, también fue interpretado como una manera de enfocar la atención en lo positivo, alejándose de los señalamientos hacia Nodal tras sus recientes controversias. Para muchos, la cantante argentina reafirma que su prioridad es el bienestar de su hija y la estabilidad familiar.

Inti, la mezcla del talento de Nodal y Cazzu

El video generó cientos de reacciones, entre ellas mensajes en los que fans destacaron que Inti representa la unión de dos mundos musicales muy distintos: el regional mexicano de Nodal y el trap argentino de Cazzu. La combinación de ambas influencias, dicen, podría darle una proyección única en el futuro.

Más allá de las polémicas mediáticas, Cazzu continúa construyendo su vida como madre y artista, y con cada publicación demuestra que Inti es, sin duda, el centro de su mundo.