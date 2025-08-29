Mayela Laguna rompe el silencio y responde a periodista de espectáculos con fuertes declaraciones

En medio de la controversia que envuelve al periodista Gustavo Adolfo Infante , Mayela Laguna decidió dar su versión de los hechos y responder a los señalamientos en su contra. La también expareja de Luis Enrique Guzmán, aseguró que sí existió una relación sentimental entre ambos y que no tiene motivos para ocultarlo.

El escándalo inició cuando Laguna reveló en una entrevista con un periodista digital que había sostenido un vínculo personal con el conductor. Las declaraciones generaron reacciones inmediatas y, ante ello, el periodista negó tajantemente la historia, incluso acusando que todo se trataba de un montaje pagado para desprestigiarlo.

Mayela Laguna revela su versión

Tras los desmentidos, Mayela reapareció en redes sociales con un video en el que reafirmó sus dichos y negó haber mentido. Poco después, en conversación con Adrián Salama, aseguró que su acercamiento con el periodista se dio en un momento de vulnerabilidad y que él le prometió que ya no se hablaría de ella en los medios.

De acuerdo con sus palabras, el romance no fue algo aislado, sino que se prolongó por varios meses. Afirmó que las citas con el periodista eran constantes y que la relación terminó cuando una persona cercana difundió audios en los que ella hablaba sobre el tema.

Una historia llena de polémicas

Laguna señaló que nunca negó lo ocurrido, aunque el conductor lo descalificó públicamente. Además, sostuvo que hay terceros que conocen la verdad de lo que pasó. Su postura ha vuelto a encender la polémica y genera expectativa sobre la posible reacción legal del conductor.

Mayela Laguna no es ajena a los reflectores, pues anteriormente se vio envuelta en escándalos relacionados con la familia Pinal, como el supuesto robo de joyas y la paternidad de su hijo Apolo. Ahora, su nombre vuelve a estar en el centro de la conversación mediática.