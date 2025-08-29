¿Adiós al amor? Ferka y Jorge Losa TERMINAN SU RELACIÓN y esto es todo lo que sabemos

La actriz María Fernanda Quiroz Gil, mejor conocida como Ferka se habría separado de el también actor de origen español, Jorge Losa con quien tuvo una relación de dos años según sus últimos posteos en redes sociales.

Todo parece indicar que la historia de amor entre Ferka y Jorge Losa llegó a su fin en estos últimos días luego de que la celebridad mexicana diera algunos pequeños mensajes a sus seguidores, a quienes pidió respeto.

Ferka comparte detalles de su ruptura con Jorge Losa

El día jueves 28 de agosto comenzó a postear en su cuenta de X mensajes como:

“Tengo los mejores abuelos para mi cachorro”, haciendo referencia a quienes cuidan a su hijo, pero esto no fue lo que más llamó la atención, pues siguieron este tipo de posteos.

“La hueva de empacar”, lo que despertó aún más la curiosidad dentro de sus seguidores con quienes se mantienen en contacto seguidamente, pero lo que terminó por confirmar los rumores fue la última publicación de ayer de su autoría donde compartió lo siguiente:

“Pido de favor que respeten el proceso de cada quién.

Somos dos seres que nos quisimos mucho y no hemos dado ninguna declaración .Yo por mi parte no lo haré. Así que BASTA!!!!!! Peace & love”.

Hoy de nuevo posteó lo que sentía, donde sus seguidores le han mostrado su apoyo:

Ay cabron! 💔

Ser fuerte no quiere decir que no duela .

Abrazo mi dolor y lo tomo

Como

Impulso . 🫀✨ — MariaFernandaQuiroz💜 (@Ferka) August 29, 2025

Con esta última publicación dio a entender que su relación con Jorge Losa había llegado a su fin tras dos años de haber estado juntos, aún cuando se les había visto juntos en la celebración del cumpleaños del hijo de Ferka.

¿Qué ha declarado Jorge al respecto?

De momento el actor de Albacete no ha posteado algo respecto a esta ruptura directamente, aunque el día de ayer subió un video a sus historias de Instagram donde se muestra cantando de manera muy sentimental la icónica canción de Gun’s N’ Roses titulada “Don’t Cry”, la cuál habla sobre un desamor.