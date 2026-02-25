VIDEO: Hombre mete trompo de carne al pastor al cine; así reaccionaron los clientes

Se trata, posiblemente, de uno de los videos más llamativos, virales y populares que habrá en este cierre del año. El mismo tiene como protagonista a un creador de contenido, el cual compartió el momento exacto en el que ingresó a una sala de cine con un trompo de carne al pastor.

El trompo de carne al pastor se ha vuelto uno de los más emblemáticos que hay en la gastronomía mexicana, pues este aparece en prácticamente todas las taquerías del país. Lo anterior, sin embargo, no exime que haya sido completamente curioso el hecho de ver uno de estos dentro de una sala de cine.

VIDEO: Así ingresó una persona al cine con un trompo de carne al pastor

Romeo Melo, quien se llama a sí mismo un creador de contenido, compartió un video en sus redes sociales en donde aparece dentro de una sala de cine con un trompo de carne al pastor para, posteriormente, ofrecer tacos a las personas que se encontraban dentro del lugar.

Este video, que ya cuenta con miles de Me Gusta y decenas de comentarios hasta ahora, muestra el momento en el que Romeo ingresa a la sala de cine con diez kilos de carne de pastor en forma de trompo, asegurando que no podría haber logrado esto sin la ayuda de su mamá y su abuelita.

El video muestra cómo los protagonistas tapan la carriola, en donde tenían el trompo de carne al pastor, con una cobija para que no fueran descubiertos. Y, como era de esperarse, la situación ha generado innumerables comentarios en donde usuarios apoyan y, a su vez, critican tal situación.

¿Es ilegal meter comida ajena al cine en las salas?

De acuerdo con las autoridades del país, en esencia no es ilegal acceder a las salas de cine con comida ajena a la que venden en estos establecimientos siempre y cuando la misma no atente contra la tranquilidad de los demás clientes, por lo que sí es posible ingresar con esta al momento de disfrutar de una película.