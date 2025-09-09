VIDEO: Envía un regalo virtual por TikTok y quedó en banca rota

Los usuarios de las redes sociales se enfrentan a diferentes situaciones que por lo general los tienen como espectadores de situaciones que les ocurren a otras personas. Sin embargo, un joven oriundo de Honduras pasó de ser un simple espectador a protagonista por hacer un regalo virtual que lo dejó sin dinero a través de una relación directa con TikTok.

Es muy común que los internautas decidan realizar aportes monetarios a influencers o personalidades que han ganado fama en las redes sociales. Pero en esta oportunidad, el gesto de un usuario de TikTok le ha dejado un sabor amargo y una cuenta bancaria en cero.

¿Qué sucedió con este usuario de TikTok?

La historia la dio a conocer el creador de contenido José Fernando Molina Ramos en su cuenta de Facebook @fernando.m.ramos1. En esta contó que “un joven originario de La Entrada, Honduras, perdió 10,000 dólares al momento que la aplicación lo convirtió en una transmisión en vivo de TikTok”.

Según describió, la víctima de esta situación fue un fiel seguidor del creador de contenido Guatemalteco conocido como “El Tío CoIocho”. Mientras observaba sus videos, el joven “decidió demostrar su apoyo enviando regalos”, pero el monto enviado lo dejó en banca rota.

¿Qué pasó con su dinero?

La historia del joven hondureño es increíble ya que envió dos regalos virtuales que creyó que eran de 1 dólar cada uno. Sin embargo, explica el reporte, “minutos después recibió la notificación en su banca móvil que se había realizado exitosamente el cobro de 9,600 dólares, es decir, no fue $1 sino casi 10,000 dólares lo enviado”.

La cuenta bancaria del internauta quedó en cero por lo que ahora intenta contactar al tiktoker “El Tío CoIocho” para solicitar que le regrese su dinero. La víctima de esta situación afirma que tiene una familia con hijos que alimentar, además de deudas que saldar. El caso es viral y por ahora no hay novedades sobre si “El Tío CoIocho” se apiadará de su seguidor.

