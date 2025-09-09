inklusion logo Sitio accesible
FOTOS | Alex Sotelo, atleta de Exatlón Draft 2025, también puede ser sexy. Compruébalo aquí

Te contamos algunos datos interesantes sobre Alex Sotelo, quien ha destacado en diversos deportes y ahora compite en Exatlón Draft 2025 por un lugar en la próxima temporada de Exatlón México.

Samantha Guzmán
Exatlón México
1. Alex Sotelo está a punto de cumplir 33 años, pues nació el 14 de noviembre de 1992. Es originario de Monterrey, Nuevo León, y radica en esa misma ciudad.
2. Es coach de boxeo y coreógrafo de baile. Estas dos pasiones demuestran perfectamente su versatilidad, creatividad y fuerza.
3. Alex Sotelo también ha practicado disciplinas como atletismo, CrossFit, break dance, natación, futbol soccer y básquetbol.
4. En soccer, destacó siendo campeón con los Troyanos de la UDEM, en la Copa CONADEIP 2011. En básquetbol, alcanzó el segundo lugar con la Selección de Nuevo León en 2008. En atletismo, ganó el segundo lugar en la Carrera Azteca Noreste 2015.
5. Además de triunfar en varios deportes, completó la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas, con especialidad en Bases de Datos.
6. Alex Sotelo se caracteriza por ser perseverante, resistente, ágil y estratega. También se adapta fácilmente, tanto en términos físicos como mentales. Sin embargo, considera que su mayor debilidad es ser demasiado exigente consigo mismo, lo que puede llevarle a experimentar frustración.
7. Lo más difícil que Alex Sotelo ha vivido es la pérdida de su padre, figura indispensable en su camino y quién le inculcó el amor por el deporte desde que era niño.
8. El objetivo de Alex es claro: ser campeón de Exatlón México. Para lograrlo, antes debe ser uno de los atletas que avancen a la nueva temporada del reality deportivo, mediante los retos de Exatlón Draft.
9. Él está dispuesto a darlo todo para cumplir la promesa de triunfar que hizo a su mamá, hermana y padre, en quien piensa todos los días.
FOTOS | Alex Sotelo, atleta de Exatlón Draft 2025, también puede ser sexy. Compruébalo aquí

Ya arrancó Exatlón Draft 2025, la competencia en la que descubriremos a los próximos atletas que harán historia en Exatlón México. Entre los nombres que conocimos en el gran estreno se encuentra Alex Sotelo, integrante del Equipo Blanco.

Además de su disciplina y amor por la actividad física, este atleta también puede ser muy sexy. Checa las fotos que aquí te presentamos y algunos datos curiosos sobre Alex.

Exatlón México 2026
