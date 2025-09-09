¿Qué pasó con el “Parejita” López? Así luce actualmente el exfutbolista de Pumas y atleta de Exatlón

José Luis López Monroy, mejor conocido como el “Parejita” López, fue durante años un rostro reconocido en las canchas mexicanas gracias a su velocidad, carisma y logros con los Pumas de la UNAM. Aunque se retiró del futbol profesional hace ya una década, decidió explorar nuevos horizontes, al incursionar en el mundo del entretenimiento y los medios de comunicación.

Desde su participación en uno de los realities deportivos más vistos de la televisión mexicana, Exatlón México, su vida tomó rumbos que lo han mantenido en el ojo público

¿Quién es José Luis López Monroy “El Parejita”?

Nacido el 19 de octubre de 1979 en la Ciudad de México, José Luis López Monroy es un exfutbolista mexicano que se desempeñaba como mediocampista ofensivo. Es hijo de otro futbolista, José Luis “Pareja” López, de quien heredó el apodo que lo ha acompañado a lo largo de su carrera y en su vida personal, hasta convertirse en su sello distintivo.

Su momento más destacado fue con los Pumas de la UNAM, equipo con el que logró el bicampeonato en 2004 y levantó también el trofeo Santiago Bernabéu ese mismo año.

¿Cómo es la vida actual del “Parejita” López?

Tras poner fin a su carrera como futbolista profesional en 2015, “Parejita” decidió mantenerse cerca del deporte, aunque desde una nueva trinchera. Ha participado en proyectos de visorias con equipos como Ángeles de la Ciudad F.C. y en transmisiones deportivas para plataformas como Azteca Deportes y otras. También incursionó en el entretenimiento digital con un pódcast emitido por Facebook Live, donde hablaba de futbol con otros comentaristas.

En sus redes sociales suele compartir momentos cotidianos, así como actividades relacionadas con el futbol, ya sea en juegos amistosos o como promotor del deporte en ligas emergentes.

¿En qué temporada de Exatlón participó y cómo le fue?

En 2019, “El Parejita” se unió al equipo de Famosos en la tercera temporada de Exatlón México. Su paso por el programa no fue lo que esperaba, ya que una lesión lo obligó a abandonar la competencia antes de llegar a la final.

A pesar de su salida anticipada, su participación en el reality show le permitió a los espectadores conocer una nueva faceta de su personalidad y su espíritu competitivo.

Primer GOL para el equipo de LEYENDAS a cargo del PAREJITA LÓPEZ. 👏🏻⚫️ #FutbolEnExatlón pic.twitter.com/YbJLyFkthS — Exatlón México (@ExatlonMx) December 7, 2022

¿En qué equipos jugó “El Parejita”?

La carrera de “El Parejita” se desarrolló en diversos equipos del fútbol mexicano. Su etapa más exitosa fue con el Club Universidad Nacional, mejor conocido como Pumas, donde fue bicampeón en 2004. Además de Pumas, formó parte de clubes como Puebla, Necaxa, Monarcas Morelia y Venados Fútbol Club, equipo en el que se retiró en 2015.