Video viral muestra a niñas fantasmas jugando en medio de la noche

Llegar hasta las redes sociales puede ser un camino de entretenimiento interminable. Los videos y fotografías que llaman la atención abundan y muchos de ellos se convierten en virales como lo sucedido en medio de un campo, de noche, en donde dos niñas fantasmas fueron captadas jugando.

Los videos que circulan en las plataformas digitales son de los más variados y generan todo tipo de debates. Mientras algunas personas se inclinan por la existencia de eventos paranormales, otras más escépticas le buscan explicaciones en la lógica.

¿Niñas fantasmas en México?

Aunque no se ha precisado el lugar en el que sucedió, el video compartido en TikTok por la cuenta @ten_miedo da cuenta de que dos personas, presumiblemente mexicanas, están caminando bajo las estrellas en medio de un campo. De repente, todo cambió y llenó los próximos segundos de terror.

A lo lejos, y cada vez más cerca, se observa a dos figuras vestidas de blanco moviéndose mientras el miedo se apodera de quien graba el video. “Son dos niñas”, expresa el hombre que se sorprende por lo que está viendo y entiende que se trata de algo que no es normal. Dos niñas fantasmas disfrutan de su noche de juegos en medio de la nada.

¿Eran fantasmas o no?

El video no ha dejado de sumar visualizaciones y ha dado lugar a un debate sobre si se trata o no de niñas fantasmas. En los últimos segundos quienes lo grabaron comienzan a acercarse a las niñas pero llegan a un lugar desolado.

Las niñas no están, no hay rastros de ellas y el columpio en el que se hamacaban no existe. El miedo es aún mayor y logra traspasar la pantalla generando todo tipo de comentarios que remarcan que esa si es una escena de verdadero terror. De todos modos, algunos internautas han propuesta la hipótesis de que solo se trata de un video armado, una broma que intenta captar visualizaciones.