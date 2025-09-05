Christian Nodal buscaría bloquear la carrera de Cazzu tras sus declaraciones

La relación de Christian Nodal y Cazzu no terminó del todo bien pero todo parece indicar que la tensión aún sigue. Actualmente la disputa es por la custodia y los permisos de viaje de su hija Inti.

Cazzu reflejó la situación que está atravesando, mediante el podcast “Se Regalan Dudas”. Los fanáticos de la argentina manifiestan que el mexicano estaría tratando de truncar la carrera de su ex.

¿Christian Nodal quiere bloquear la carrera de Cazzu?

De acuerdo a lo manifestado por Cazzu, el equipo legal del mexicano se ha negado a autorizar que su hija menor pudiera salir de Argentina junto a ella. Ante esto se generó un periodo de incertidumbre para las dos partes.

Además Julieta Cazzuchelli manifestó que ella brindó sus argumentos sobre lo importante que es el permiso debido a que ella tiene compromisos laborales en el exterior pero su petición fue rechazada.

En la mediación se barajaron diversas propuestas alternativas como limitar el permiso de viaje hasta que la niña cumpla cinco años.

¿Qué dice Cazzu al respecto?

“Fue uno de los peores momentos de mi vida”, señaló Cazzu. Además hizo hincapié en que la situación la llevó a cuestionar el nivel de control que los procedimientos judiciales pueden ejercer sobre una madre.

“Yo hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día. Tuve ese sentimiento de decir ‘el mundo es de lo peor’. Cuando le dije ‘yo necesito un permiso de viaje para llevarme a mi hija conmigo. Es sabido yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, manifestó la argentina.

Ante esta situación es que Cazzu manifestó que no dejará de trabajar ni de viajar por más que no pueda llevarse a Inti con ella. “Lo mejor y lo peor es que yo salí sin poder respirar de allá adentro, miré a mi alrededor toda la gente que me esperaba para poder reunirme por mi show, por mi gira, por mis sueños... 16 de remar, y yo dije yo tengo el privilegio de no hacer un juicio porque puedo cuidar a mi hija. Porque puedo ir a tocarle la puerta a un juez y decirle, ¿Me das un permiso para que me lleve a mi hija del país? lo necesito, tengo pruebas, pasajes, explicaciones. No me voy a robar a nadie”.