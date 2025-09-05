Así presumió Ivonne Montero en redes a su nuevo novio
Ivonne Montero presume a su novio en redes: ¿Quién es el afortunado? Es momento de que conozcas un poco más sobre él.
La actriz Ivonne Montero sorprendió en las últimas horas a sus seguidores al presumir a su nuevo novio a través de las redes sociales. La famosa fue protagonista de una tierna escena junto al afortunado hombre que hoy la acompaña, esto después de los problemas que la mujer en turno ha tenido en cuestiones amorosas.
Ivonne Montero regresa como invitada a divertirse en La Resolana
La protagonista de diversas telenovelas decidió darle una nueva oportunidad al amor y lo comunicó publicando un tierno video donde se la ve recibiendo un gran ramo de rosas. Al parecer, la actriz está viviendo su propia película romántica y está muy feliz.
¿Quién es el nuevo novio de Ivonne Montero?
Tras la difusión de los videos, se conoció que el afortunado novio de Ivonne Montero se llama Jonathan Vásquez y es 11 años menor que la actriz. Es policía y parece estar muy enamorado, por lo que los comentarios no tardaron en llegar.
La aparición pública de esta nueva pareja dio lugar a los internautas que no dudaron en comentar en las redes sociales de Ivonne Montero y felicitarla por atreverse a amar una vez más, además de darle su aprobación y desearle la mejor de las suertes.
¿Qué publicó Ivonne Montero sobre su nuevo novio?
Ivonne Montero compartió un video en su cuenta personal de Instagram que fue sacado de la cuenta de TikTok de su pareja, Jonathan Vásquez. En este se ve que el joven le entregó un hermoso ramo de flores y la sorprendió con una serenata.
Además, en el video se observa una compilación de numerosos momentos románticos que ha vivido la pareja. Se los ve cantando, bailando, sonriendo y disfrutando del amor. El posteo fue acompañado por una corta pero romántica declaración de la actriz: “Te amo mi amor”, expresó Ivonne Montero mostrando al mundo lo orgullosa y alegre que está con esta nueva relación en su vida.