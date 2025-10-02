VIDEO: Trabajadora capta suceso paranormal en Línea 1 del Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX es el método más utilizado por los usuarios, pues a diario millones de personas lo usan para llegar a sus respectivos destinos. Ante ello, luce hasta cierto punto “lógico” que surjan actividades paranormales al interior del mismo.

En esta estación tocó el turno de la Línea 1 del Metro CDMX, la cual va desde Pantitlán hasta Observatorio. Y es que, de acuerdo con un video que ya circula en redes sociales, una trabajadora del STC pudo notar un evento paranormal en uno de los túneles. ¿Es real o se trata de mera especulación?

¿Captan a fantasma en la Línea 1 del Metro CDMX?

Fue a través de redes que surgió un video que, en teoría, probaría la existencia de sucesos paranormales en el Metro de la CDMX. Todo esto ocurrió cuando una trabajadora se encontraba realizando su recorrido por uno de los túneles de la Línea 1, y si bien no se explica en qué estación fue, el mismo fue compartido en la página de Facebook “Metro Tacubaya”.

En el video se aprecia lo que sería una figura humanoide que se asoma por detrás de las columnas para, segundos después, esconderse. La situación se vuelve a poner tétrica cuando las cámaras notan una de sus manos, la cual, posteriormente, desaparece en medio de la oscuridad del túnel.

¿El ente encontrado en el Metro CDMX responde al nombre de Olivia?

El punto máximo del miedo llegó cuando, segundos después, se escucha cómo alguien susurra el nombre de “Olivia”, lo cual causó el susto de la trabajadora en cuestión. Tal situación trajo consigo miles de comentarios en las redes sociales, pues mientras algunos “confirmaron” el suceso paranormal, otros aseguraron que se trató de un simple montaje.

¿Cuántos pasajeros utilizan el Metro CDMX diariamente?

Tal y como se mencionó en párrafos anteriores, el Metro CDMX es el sistema de transporte más utilizado al interior del país, pues el mismo registra, de manera diaria, un promedio de 3.1 millones de usuarios, superando por mucho a otros transportes como el Metrobús, Trolebús o Cablebús, por citar algunos ejemplos.

