Youtubers vuelven al kilómetro 31 y graban una sombra que los seguía | VIDEO

La Ciudad de México es conocida por sus emblemáticas calles y grandes historias que se cuentan desde hace muchos años, las cuales guardan algunas leyendas y momentos clave en la historia de nuestro país. También, es importante mencionar los relatos de terror, entre los que destacan la del Kilómetro 31.

Una de las historias más contadas y recordadas es la del kilómetro 31 en la carretera que va hacia Toluca. Entre todo lo que se dice, la leyenda trata de una joven que falleció en un accidente automovilístico, desde entonces se ha mencionado que su alma anda en pena y en algunas ocasiones se hace presente justo en ese lugar e incluso, algunos conductores afirman que la han podido ver.

¿Cómo fue el regreso de los youtubers al kilómetro 31?

Las historias que se cuentan de la joven son muy variadas, pues algunos han asegurado que se para en medio de la vía y ha provocado algunos accidentes, otros han mencionado que solamente se aparece pensando, pero sin molestar a nadie.

Luego de todas las historias que se cuentan, un grupo de youtubers junto con Alberto del Arco, investigador paranormal, decidió volver al temido kilómetro 31 para hacer un nuevo video. Con la ayuda de equipo de gran tecnología y cámaras de visión nocturna, los expertos decidieron emprender este viaje para tratar de captar las almas que se encuentran en el lugar.

Estos clips ya comenzaron a tomar fuerza en la plataforma de TikTok. Además, los investigadores que acudieron al lugar, decidieron mantenerse cerca de su automóvil por cualquier situación. Lo más sorprendente de este caso, es que las sombras se hicieron presentes, incluso una parece que se va acercando a ellos.

Aunque pensaron que no lograrían captar nada, se puede observar como una sombra blanca se está moviendo de un momento a otro. Ante esta posible situación, el equipo decide avanzar hacia el objeto de manera cautelosa; sin embargo, esta desaparece, dejando muchas dudas.

