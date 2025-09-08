Niño es viral por celebrar su cumpleaños con temática de reguetón

Una vez más TikTok volvió viral una fiesta de cumpleaños temática. En este caso la de Santi, un niño que celebró al mejor estilo reguetonero. En el festejo hubo decoración, música, un pastel y hasta un animador con la cara de El Malilla, el cantante del cual el menor es fanático.

¡No vivirá de videos! La hija de Sara la expone para hacerse viral [VIDEO] Sara asegura que su hija le causa muchos problemas por tratar de hacerse viral con sus videos y anticipa que su hija no conseguirá vivir de videos.

La fiesta temática arrasó en Internet, donde los usuarios de la red social TikTok no dejaron de compartir y comentar la sorpresa que les generó saber que un pequeño, de tan solo cinco años, haya elegido ambientar su fiesta con base al popular cantante.

¿Niño celebró su cumpleaños con fiesta temática de El Malilla?

Sin lugar a dudas, el ritmo pegadizo de las canciones de El Malilla han cautivado no solo a grandes y adolescentes, sino que Santi nos demostró que su música es de agrado de los más chicos también. Desde TikTok la usuaria @ingridles08, la madre del niño, compartió un video del icónico momento y la reacciones explotaron.

Santi, el protagonista de esta historia, tiene como ídolo a El Malilla, y por eso decidió festejar su cumpleaños bajo esta temática. Eligió vestirse con un jeans simple, una camiseta blanca, lentes y una cadena para marcar el estilo tradicional del cantante reguetonero.

En las fotos se puede apreciar un azul de fondo y una lona en la que se ve El Malilla posando frente a un auto. Pero la decoración no fue lo único llamativo en este cumpleaños, sino que también los postres, las golosinas y hasta el pastel ya que tenía impresa la cara del cantante.

¿Cómo reaccionó El Malilla?

Con tan solo 5 años, Santi formó un verdadero revuelo y su fanatismo por El Malilla es compartido por muchos. El video se viralizó de tal manera que llegó hasta el mismísimo artista que reaccionó con sorpresa y gracia.

Por su parte, los internautas expresaron que la próxima vez quieren ser invitados a esta celebración, dejando entrever que muchos hubiesen querido estar presentes en la fiesta temática que este niño organizó por su cumpleaños. El Malilla está de fiesta.