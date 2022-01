Albertano rompe el silencio tras la muerte de Carmen Salinas.

Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano, compartió en exclusiva el dolor que vive por la partida de Carmen Salinas , mujer que en su vida jugó un rol muy importante en su vida.

“Fue la parte más dolorosa, porque nos explicaron que el problema que había tenido le podía afectar su psicomotricidad, entonces eran sentimientos encontrados, porque por un lado todos queríamos que despertara, pero a mí me daba mucho miedo que despertara y que ya no iba a ser la Carmelita que todos conocemos”, expresó para Venga La Alegría.

El comediante reconoce que comprender la muerte de la señora con quien compartió créditos en diferentes proyectos no ha sido nada fácil.

“La verdad es que me costó mucho trabajo aceptarlo, fue muy doloroso para mí. Ahorita ya lo puedo platicar, pero no quería ni siquiera que me entrevistaran, cuando me pedían entrevistas decía: ‘no, por favor’. Sabía que me iba a pesar… me tocaban el tema y era muy doloroso”, externó.

Maribel Guardia comparte sus sentimientos por Carmen Salinas

Ariel Miramontes y Maribel Guardia comparten que lo mejor que le pudo haber pasado a Carmelita fue irse de este mundo sin pasar por una vida vegetal.

“Ya como que lo comprendí, no deja el dolor, pero por un lado ya está mejor. Porque como estaba, no era vida para ella”, dijo la actriz.

“Yo creo que fue lo mejor que pudo haber pasado, a pesar del clamor que causa su ausencia, pero quedar en una cama como un vegetal, eso hubiera sido lo peor que le pasara a Carmen”, añadió.

Recordemos que Carmen Salinas murió el pasado jueves 9 de diciembre a los 82 años de edad. La actriz y productora estuvo internada en un hospital de la Ciudad de México desde el 11 de noviembre por una hemorragia cerebral que le ocasionó estar en estado de coma.