VIDEO: Alejandra ‘Fénix’ Ayala está en coma tras escalofriante nocaut.

Alejandra ‘Fénix’ Ayala se encuentra hospitalizada en coma inducido tras sufrir un nocaut en el campeonato superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo.

Los hechos ocurrieron en Glasgow, Escocia, cuando la mexicana se enfrentaba en una pelea contra Hannah Rankin que acabó en tragedia.

A 40 segundos del final del décimo round, el referí decretó un knockout técnico, por lo que Alejandra ‘Fénix’ Ayala fue llevada a un hospital de emergencia y puesta en coma.

Por su parte, la Comisión Británica de Boxeo informó que la mexicana presentó un hematoma subdural y que su condición es estable, aunque aún no se han dado más detalles del pronóstico.

¿Cuál es el pronóstico de Alejandra ‘Fénix’ Ayala?

Felipe Gómez Ballesteros, presidente de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte, visitó nuestro foro de Venga la Alegría para hablar sobre la decisión de poner a Alejandra ‘Fénix’ Ayala en coma inducido.

“Se le puso en coma inducido para que su cerebro trabaje lo menos posible, para cuando ella vaya teniendo una respuesta en su vida normal, despierte en las mejores condiciones posibles. Cuando no se desaloja en su totalidad el hematoma tiene que llevarse a cabo el procedimiento. Por eso se hace el coma inducido, para que el cerebro entre en un sueño, no trabaje y tenga menos consumo de energía”, dijo Felipe Gómez a este programa.

El experto también habló del posible pronóstico para la joven boxeadora, quien ya se ha sometido a dos operaciones, según informaron diferentes medios de comunicación europeos.

“Lamentablemente, cuando no se atiende el problema oportunamente, el pronóstico es reservado. En este momento, la paciente está estable, pero no deja de estar en un estado de gravedad. Esperemos que la paciente vaya mejorando... se tiene que determinar que no hay sangrado a nivel cerebral”, declaró.

