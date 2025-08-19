Dicen que el cuerpo habla, y a veces grita, porque tu forma de sentarte —en una junta, en una cita o esperando el café— puede contar más de tu personalidad que lo que dice con palabras. Parece exagerado, pero no lo es.

Lo han estudiado psicólogos, expertos en lenguaje corporal, y hasta aerolíneas entrenan a su personal para identificar ansiedad… por la forma en que cruzas los tobillos.

Crédito: Canva Mucho ojo: esto es lo que revela tu forma de sentarte sobre tu personalidad, según la psicología

Según investigaciones de la Universidad de California (UCLA), más de la mitad de lo que comunicamos no lo decimos con la boca, sino con gestos, posturas, expresiones. Y ahí entra la silla, el sillón o el banco: ese lugar donde el cuerpo, aunque parezca estar descansando, está diciendo lo que siente.

¿Qué significa cada forma de sentarse, según la psicología?

No hay respuestas absolutas, pero sí patrones bastante comunes que ayudan a entender mejor lo que pasa “detrás del discurso”. Aquí van algunos ejemplos:



Piernas cruzadas en X : personas creativas, espontáneas y con un estilo medio libre. Suelen ser de las que cambian de planes en el último minuto… y les sale bien.

: personas creativas, espontáneas y con un estilo medio libre. Suelen ser de las que cambian de planes en el último minuto… y les sale bien. Rodillas juntas y pies hacia afuera : dulzura pura, pero a veces con inseguridad a cuestas. Son personas empáticas, muy sensibles, pero que aún están buscando su lugar.

: dulzura pura, pero a veces con inseguridad a cuestas. Son personas empáticas, muy sensibles, pero que aún están buscando su lugar. Tobillos cruzados debajo de la silla : alerta de incomodidad. Este gesto suele ser inconsciente y muy común cuando hay nervios o tensión (ojo, lo hacen muchos pasajeros en vuelos, por ejemplo).

: alerta de incomodidad. Este gesto suele ser inconsciente y muy común cuando hay nervios o tensión (ojo, lo hacen muchos pasajeros en vuelos, por ejemplo). La famosa “figura 4” ( tobillo sobre rodilla ): confianza, control, y algo de competitividad. Suele aparecer cuando alguien quiere que se note quién manda.

( ): confianza, control, y algo de competitividad. Suele aparecer cuando alguien quiere que se note quién manda. Cuerpo echado hacia adelante: interés absoluto. Aparece en gente que se involucra, que quiere entender, que está “presente presente”… aunque a veces también busca agradar.

¿Para qué sirve observar los patrones sobre cómo se sienta la gente?

Entender lo que el cuerpo expresa —el propio y el de los demás— puede mejorar cualquier tipo de relación: de pareja, laboral, familiar. No se trata de adivinar lo que piensa alguien, sino de afinar la intuición. De mirar con más atención.

(ESPECIAL/CANVA) La forma de sentarse de las personas dice muchísimo, según la psicología.

A veces basta ver cómo alguien se sienta cuando llega a una sala para saber si está a gusto, si necesita espacio, o si hay algo que no está diciendo. Y eso, en tiempos de prisas y pantallas, ya es muchísimo.