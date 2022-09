Alejandra Guzmán actualiza su estado de salud en Ventaneando.

Luego de su caída en el Kennedy Center durante su presentación en la gala de la Herencia Hispana de Estados Unidos, Alejandra Guzmán está lista para seguir con los éxitos enn su carrera.

Aunque solo falta la autorización del médico, la cantante mexicana no descarta volver a ensayar muy pronto. Recordemos que la intérprete se dislocó la cadera en el Kennedy Center de Washington, luego de cantar Mírala, Míralo y Mala Hierba.

Alejandra Guzmán era la invitada especial a dicho evento, pero tuvo que salir en ambulancia tras la caída que la mantuvo inmovilizada en el suelo por varios minutos.

Alejandra Guzmán actualiza su estado de salud

Alejandra Guzmán mandó un audio exclusivo para nuestro programa Ventaneando, revelando su estado de salud tras la caída que sufrió en Estados Unidos.

“Gracias por preocuparse por mí. La verdad es que tengo mucha suerte porque solo se me dislocó mi cadera. En Estados Unidos me hicieron el favor de ponérmela donde tenía que estar”, dijo la rockera agradeciendo el apoyo de todos sus fans.

“Nunca me imaginé que echándole tantas ganas y estando tan emocionado me fuera a pasar. Es normal con dos prótesis, no nada más es una. Gracias. No se preocupen, todo está bien”, continuó.

La hija de Silvia Pinal es toda una valiente, pues ahora quiere regresar a ensayar para complacer a su público con próximos conciertos.

“Voy a empezar mis ensayos en cuanto me lo permita el doctor y estoy en buenas manos. Gracias a Dios no hubo fractura. Sí me dolió bastante, pero corrí con suerte de no hacerle daño a la bolita que tengo que es de cerámica. Todo bien, gracias por el poyo y por el amor”, concluyó a este programa.

