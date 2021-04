Alejandra Guzmán rompe el silencio y revela que fue golpeada por Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía.

Alejandra Guzmán se convirtió en una de las celebridades más comentadas del momento, pues el enfrentamiento con su hija Frida Sofía subió de tono.

Recordemos que, en su momento, la joven influencer confesó que sufrió presunto abuso sexual por parte de su abuelo Enrique Guzmán.

Las declaraciones de Frida Sofía dividieron la opinión entre los usuarios de las redes sociales. Sin embargo, la cantante obtuvo apoyo incondicional de su papá Pablo Moctezuma.

Recientemente, Alejandra Guzmán concedió una entrevista al programa Me Lo Dijo Adela, de Adela Micha, donde criticó el apoyo de Moctezuma a la joven Frida Sofía.

“A él se le ha olvidado las golpizas que me daba”, expresó la intérprete de Lado Oscuro, confesando su tormentoso pasado al lado del empresario.

La Guzmán invitó a Pablo Moctezuma a apoyar a su hija únicamente en cosas positivas. Por si fuera poco, la rockera refrendó que su ex jamás se hizo responsable de su hija.

“Me da mucho gusto que su padre la esté apoyando, pero que la apoye de verdad… yo en 29 años no he hablado con él, no quiero hablar con él, porque a él se le olvidó las golpizas que me daba, por eso yo me separé de él y yo nunca lo he hecho público, pero al final yo he tenido que salir adelante de muchos abusos, y nunca me casé con él, yo nunca tuve una obligación con él”, expresó la hija de Silvia Pinal.

¡Enrique Guzmán está FURIOSO por las recientes declaraciones de Frida Sofía en contra de Alejandra Guzmán!

Alejandra Guzmán revela que no se lleva bien con la actual pareja de Pablo Moctezuma

Beatriz Pasquel, fue de las primeras en mostrar apoyo a Frida Sofía, pues se manifestó con un mensaje en sus respectivas redes sociales.

Sin embargo, Alejandra Guzmán confesó para el programa de Adela Micha, cómo es su relación con la actual pareja de Pablo Moctezuma.

“Ellos no han querido hablar conmigo, la esposa siempre ha tenido esa raya bien pintada entre su familia y la mía, pero yo siempre he dejado que Frida vea a su padre a pesar de que yo siempre la he sacado adelante, nunca le dieron ni un pañal, entonces si ahorita la van a apoyar yo de verdad le agradezco porque le hace falta mucho cariño de su padre, siempre le hizo falta y creo que eso es bueno, pero no es como para ponernos a nosotros en contra de ella, porque siempre le dimos amor”, concluyó La Reina de Corazones.

