Frida Sofía: Alejandra Guzmán habló por primera vez sobre la enfermedad que padece su hija.

Alejandra Guzmán concedió una entrevista para el programa de Adela Micha en El Heraldo TV, donde rompió el silencio sobre el distanciamiento con su hija Frida Sofía. Recordemos que, la intérprete de Ándale, acusó a su abuelo Enrique Guzmán de presunto abuso sexual a la edad de 5 años.

“Esto ha llegado a un nivel muy fuerte. Es mi hija, yo la parí… Yo la llevé al mejor colegio, en el cual, en el último año, se le diagnosticó borderline personality (trastorno límite de la personalidad). Yo he tratado de ayudar a Frida, pero a veces no tomábamos la terapia o las medicinas como deberían de ser”, expresó La Reina de Corazones sobre el padecimiento que enfrenta su primogénita.

Por si fuera poco, la intérprete de Lado Oscuro confesó que le quitó la manutención a Frida Sofía.

No sé porque es esa ira desbocada. Yo creo que porque le dejé de dar dinero para el mantenimiento y para el seguro médico…

“Le di un coche y un departamento que espero lo disfrute. Yo no he hablado porque es mi hija, pero no puedo permitir que llegue a este nivel y esté en contra de mi padre que siempre la apoyó”, confesó La Guzmán a corazón abierto.

Alejandra Guzmán aseguró que nunca descalificó las declaraciones de Frida Sofía

Por si fuera poco, Alejandra Guzmán aseguró que su papá Enrique Guzmán nunca hizo daño a su hija Frida Sofía, pues el rockero siempre fue un hombre de bien.

No la descalifiqué porque yo estuve en el mismo lugar que estuvo mi padre. No entiendo la necesidad de hacernos daño porque yo he hecho lo que he podido. Yo no puedo ayudarla porque yo también tengo mis problemas

Además, la cantante, de 29 años, refrendó que está “limpia” y sin una gota de alcohol en su cuerpo.

“Estoy limpia y sobria, llevo dos meses y estoy contenta. Tengo que sobrepasar esta etapa, la cual me ha hecho pasar una depresión espantosa. Yo también he pasado estos ataques, que son un bullying mediático”, expresó.

Además, la mexicana expresó que su Frida nunca fue abusada sexualmente por Don Enrique Guzmán.

No me gusta ver a mi papá destruido por algo que no hizo. Sé que es un gran hombre que me dio la vida. Alguna vez me pidió perdón por los golpes que le dio a mi madre

“Fue en un momento de 2018, donde sí hubo agresiones físicas y desde entonces se rompió la relación”, concluyó la rockera sobre el inicio del quiebre con su primogénita.

