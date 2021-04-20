Niurka contraataca y responde a Frida Sofía: “Está llena de rabia y desesperada por destruir”.

Niurka le responde y se le va a la yugular a Frida Sofía

A Niurka Marcos parece importarle poco lo que diga Frida Sofía y así reacciona a sus declaraciones, luego de que ella emitiera una opinión sobre la denuncia pública que hizo en contra de Enrique Guzmán y de su propia madre, Alejandra Guzmán.

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El comentario, el zarpazo que me aventó, para mí es como un pedo que yo me tiro, o sea, yo soy la reina de eso que ella hizo. Para ganarse la credibilidad de cualquier cosa, es importante el nivel de seriedad. Ese tema tan sonado, tan fuerte, tan profundo, tan doloroso, realmente necesitas seriedad y necesita responsabilidad, equilibrio en su comportamiento

La vedette aseguró que desde hace varios años Frida Sofía no se ha comportado de una forma estable y equilibrada.

Ella desde hace varios años para acá, se comporta de una manera que no es estable, que no es equilibrada y que no es correcta. Entonces, vienes de una dinastía extraordinaria, maravillosa, de una familia que posesionó el medio del espectáculo y no dejó nada para nadie, la familia. Y, entonces, ella que ha hecho por esa dinastía, ¿alguien me puede decir?, ¿Qué ha hecho?, ¿Qué ha aportado a esa dinastía?, aquí nadie está diciendo si tiene razón o no. Yo no me puedo meter en algo, ni nadie, porque toda esa gente que está a favor, que dice ‘Yo sí le creo’, ¿Cómo?... a ver que eres adivino, cómo le crees, eres abogado, eres psicóloga…

La contundente respuesta de Niurka Marcos

Niurka respondió de forma directa a Frida Sofía, quien comentó las palabras de cubana.

Lo que ella diga de mí, a mí no me lastima, porque yo soy la reina de esas cosas, entonces su opinión para mí es... Cuando tu hablas públicamente, le estás dando permiso a toda la audiencia y le estás dando permiso a todos los medios a meter la cuchara, y si tu pensaste que nada más iban a estar a favor porque ese tema es delicado, te equivocas. Pueden estar con todo derecho las personas opinando, a favor o en contra

La cubana aseguró que ella no le cree nada de lo que ha declarado la hija de Alejandra Guzmán.

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