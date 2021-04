Con lágrimas en los ojos, Alejandra Guzmán sale en defensa de su papá.

Alejandra Guzmán no permitirá que se le difame a su padre, pues según la cantante, lo están juzgando sin que sea culpable. Además dijo que Frida estaba enferma.

Después de todas las declaraciones que ha dado Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán, Alejandra Guzmán declaró que no va a permitir tal difamación. ¡Además afirmó que su hija Frida está enferma, que tiene trastorno límite de la personalidad! Te contamos los detalles.

Te puede interesar: Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía, ¡afirmó que Enrique Guzmán golpeaba a su hija Alejandra!

Alejandra Guzmán defiende a su padre y dice que “mete las manos al fuego” por él.

Recordemos que Frida Sofía soltó la bomba a través de redes sociales. Dijo que su abuelo había abusado sexualmente de ella cuando tenía 5 años, una declaración que ha estado en boca de todos las últimas semanas.

Alejandra Guzmán ha salido varias veces en defensa de su padre, Enrique Guzmán, quien enfrenta acusaciones de abuso sexual por parte de su nieta, Frida Sofía, ¡incluso la cantante asegura que su hija está enferma! En entrevista con Adela Micha, Alejandra habló sobre la polémica entre su su papá y su hija, ¡se siente entre la espada y la pared! “Es muy triste para mí porque es mi hija, yo la parí, y mi padre que tanto admiro y adoro también”, dijo la cantante.

La Guzmán dijo algo que sorprendió a todos, ¡que Frida Sofía tenía trastorno límite de personalidad! “Ella acaba de cumplir 29 años y desde hace dos años ha dicho cosas de mí que no son ciertas que no ha sido posible comprobar... Yo he estado en el lugar en el que puso a mi padre, yo he sido la protagonista en un drama, toda la familia está en el mismo trauma que yo y todos tenemos miedo de lo que pase después, porque esto está llegando a un nivel incontrolable”.

Te puede interesar: Se filtran audios de Alejandra Guzmán hablando sobre la violencia de Enrique Guzmán hacia Silvia Pinal.

´´Alejandra Guzmán quiere arreglar las cosas con su hija Frida Sofía pero lejos de las cámaras.

Alejandra Guzmán, con lágrimas en los ojos aseguró que sería la última vez que hablaría sobre Frida Sofía, ya que es un capítulo cerrado, pero dijo que si Frida está dispuesta, puede abrirlo, pero con expertos que puedan ayudarlas. “Cada vez que cantó ‘Yo te esperaba’ lo hago deshecha, porque soy una madre destrozada, nunca había vivido algo tan feo, le pido a Dios, porque no puedo ”. Dijo la rockera.

Alejandra dijo que está cansada de que esto ya sea un circo, aceptó que ha tenido adicciones, mismas que las ha dicho en público, además. recordó que su padre le pidió perdón por los golpes que le dio a su mamá y que por eso le ha pedido a Frida por teléfono que le dé una oportunidad de hablar y que se acercara a ella, ¡pero no ha recibido respuesta de su hija!

¿En qué terminará la polémica de los Guzmán? Te seguiremos contando los detalles.

Te puede interesar: Enrique Guzmán procederá legalmente contra Frida Sofía, no permitirá que lo señalen como degenerado.