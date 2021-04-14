Enrique Guzmán procederá legalmente contra Frida Sofía, no permitirá que lo señalen como degenerado.

Luego de las fuertes declaraciones que Frida Sofía hizo a través de sus redes sociales, en donde señala a su abuelo Enrique Guzmán como su abusador desde que tenía cinco años, ¡el cantante no se dejará! Y ya está tomando cartas en el asunto, ¡pues aseguró que procederá legalmente en contra de su nieta Frida! Te contamos todos los detalles, sigue leyendo y viendo todas las FOTOS.

Te puede interesar:Frida Sofía le responde a través de las redes sociales a Alejandra Guzmán: “Sabes perfecto quién es él”.

Enrique Guzmán demandará a Frida Sofía.

Enrique Guzmán reveló que el proceso legal en contra de su nieta, será en Estados Unidos, ¡y que es uno de los abogados de Alejandra Guzmán quien lo está llevando! Además, confesó que se siente muy mal luego de las declaraciones de Frida, que quiere meterse debajo de una piedra y no salir, ¡y que su nieta le está haciendo un daño irreparable!

El cantante niega rotundamente haber tocado en algún momento a Frida Sofía, ¡y a ninguna mujer! Así que no quiere que la gente lo tenga en el concepto de degenerado, ¡y no permitirá que su nombre se manche!

Frida Sofía demandará a su abuelo Enrique Guzmán.

Frida Sofía también procederá legalmente en contra de su abuelo Enrique Guzmán, luego que hace unas semanas dio tremendas declaraciones en las que señaló a Enrique como su presunto abusador cuando tenía cinco años.

Hasta el momento no se tienen más detalles de dicha demanda, pero Frida Sofía tiene el apoyo de muchos medios, su padre y muchos seguidores que le creen. Estaremos atentos a más información o declaraciones de cualquier Guzmán.

Te puede interesar:Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía, ¡afirmó que Enrique Guzmán golpeaba a su hija Alejandra!

