Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía, ¡afirmó que Enrique Guzmán golpeaba a su hija Alejandra! En FOTOS te contamos.

El ex de Alejandra Guzmán y papá de Frida Sofía, ¡apoya y le cree a su hija! Rompió el silencio también.

La familia Guzmán sin duda está viviendo uno de sus momentos más polémicos, luego de las acusaciones que hizo Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, en contra de su abuelo, Enrique Guzmán, ¡a quien señaló de haberla acosado sexualmente desde los cinco años! Ahora, el papá de Frida también rompió el silencio, ¡y apoyó a su hija! ¿Qué declaraciones dio? Sigue leyendo y viendo todas las fotos.

Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía, ¡dice que Enrique Guzmán ha sido abusivo toda su vida!

En una entrevista en “De primera mano”, Pablo dijo que le cree y apoya completamente a su hija, ¡e incluso acusó a Enrique Guzmán de haber sido el culpable de su separación con Alejandra!

“Estuve con Frida Sofía en Miami y platicamos sobre los otros abusos que desgraciadamente ha sufrido mi querida Fridita. Pero esto sí no tenía idea, creo que le daba miedo decirme porque obviamente de haber sabido y haber visto a este señor (Enrique Guzmán) no sé qué hubiera pasado pero la verdad este señor siempre ha sido un tipo desagradable, ha sido un abusivo toda su vida, la verdad no me sorprende ni tantito”. Afirmó Moctezuma.

Pablo Moctezuma ¡afirmó que Enrique Guzmán golpeaba y estafaba a su hija Alejandra!

“La verdad este señor siempre ha sido un tipo desagradable, siempre ha sido un libidinoso, siempre ha sido un abusivo toda su vida y la verdad no me sorprende ni tantito... Abusaba de Alejandra, no hablo sexualmente, pero la golpeaba, la estafaba. Yo no quiero hablar mal de Alejandra, a ella la quiero mucho. Es un tipo muy desagradable, abusivo. Gran parte de las adicciones (de Alejandra Guzmán) son culpa de él, porque este señor la intoxicaba, eso sí me consta. En lugar de cuidar a su hija, la ponía hasta atrás”. Afirmó Moctezuma. También reconoció que Alejandra Guzmán ha hecho su mejor esfuerzo como madre pero que sí le ha hecho daño a Frida Sofía.

Además, aprovechó para enviar un mensaje contundente. “A Enrique Guzmán le digo que todo cae por su propio peso y creo que va a tener que enfrentar la realidad de sus actos. Le quiero decir muchas cosas, pero no creo que sea bueno decirlo público. Es un tipejo y va a pagar por lo que hizo”,

