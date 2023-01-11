Alejandro Camacho vino a contarnos más de su regreso a los escenarios.

En su visita al foro de Ventaneando, el actor Alejandro Camacho compartió detalles de la obra que está por estrenar 'La Virgen loca', en la que interpreta a una mujer que imagina que tiene 160 años, pero además, aclaró los rumores sobre su hijo y habló sobre la salud de su expareja, Rebecca Jones.

¿Qué dijo Alejandro Camacho sobre los rumores en torno su hijo Max?

Linet Puente le preguntó sobre cómo estaba su hijo, el actor, respondió: "No, para nada, Max está perfectamente bien, cuidando a su mamá, haciendo música, viviendo en su casa".

"Tiene un depa en la Colonia Roma y decían que era un homeless" y en tono irónico, Camacho dijo: "Yo también quiero ser homeless con un departamento en la Colonia Roma y como se viste así con cachucha y barba y todo y dices, pues este qué, pero toda su vida ha sido así, así vivió en Nueva York, así vivió en Alemania, así ha vivido en España; no, está muy bien".

Respecto a su ex esposa, Rebecca Jones, explicó que se encuentra pasando este trago de la bronconeumonía que le dio, "afortunadamente está muy bien y yo pienso que en unas semanas más ya estará dando la cara".

¿Qué obra está por estrenar Alejandro Camacho?

El próximo viernes 13 de enero, el actor estrena la obra 'La Virgen loca' en el teatro 11 de julio, que está ubicado en la calle de Vértiz casi esquina con Xola, y las funciones serán sábados y domingos a las 6:00 p.m.

La historia trata de una mujer que en la mente tiene 160 años y habla sobre la felicidad, la lujuría, el éxito, la luz, la risa, el triunfo, el olvido, la vejez, la edad, la sombra, el fracaso, la via y la muerte, pero siempre con mucho humor. Además, cuando se dio cuenta de que la puesta intenta reivindicar al ser humano en todas sus facetas, en todos sus espacios y en todas sus edades, fue una lección de vida para él, por eso decidió hacerla.