Alejandro Fernández y su familia son captados en una casa hogar.

Alejandro Fernández y su familia visitaron una casa hogar en Guadalajara.

La mañana del pasado viernes, los niños, niñas y adolescentes que habitan la casa hogar, Cabañas, en Guadalajara, pudieron ver llegar a toda la familia Fernández-Guinart, encabezada por el mismísimo potrillo, Alejandro Fernández.

Ventaneando tuvo acceso a las imágenes, donde pudimos ver, también a Alex Fernández Jr. y a su esposa Alexia; a Camila y a su esposo Francisco Barba; así como a América Fernández, quienes fueron recibidos por Joanna Santillán, esposa del gobernador Enrique Alfaro y Alberto Esquer, Secretario del Sistema de Asistencia Social del Gobierno de Jalisco, quienes lo acompañaron durante el recorrido por las instalaciones.

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La primera escala fue para visitar los cuneros, donde El Potrillo, haciendo gala de que se está estrenando como abuelo, se dio tiempo para jugar con los más pequeñitos.

De ahí pasaron al salón de música, donde la familia se emocionó tanto al descubrir el enorme talento de los niños que les brindaron un recital, que Alejandro Fernández se comprometió a apoyar en la construcción de una escuela de música de primer nivel.

Alejandro Fernández se presentó a la casa hogar, a pesar de la salud de su padre, quien este mes cumple un mes de permanecer hospitalizado y en terapia intensiva.

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