José Moncada teme por su seguridad tras la fuga de Larry Ramos.

José Moncada, exsocio de Larry Ramos revela la última vez que lo vio.

José Moncada, examigo y exsocio de Larry Ramos, se comunicó a nuestro foro de Ventaneando para hablar de la fuga del colombiano en días anteriores.

El empresario confesó que se ocultó en un lugar seguro por miedo a Larry Ramos.

“Continúo resguardado en el departamento de mis hijos, también me tuve que mover a un hotel por temas de seguridad, esperando la re-captura de Larry Ramos. Entendemos que el señor se fugó por vía terrestre y está buscando frontera con México, estamos esperando a que lo capturen para tener tranquilidad”, subrayó.

Moncada cree que el FBI está a punto de capturar al colombiano en las partes fronterizas de México.

“Parece que él sí se fugó por vía terrestre y está por dirigirse a una de las partes fronterizas a México, el FBI lo tiene cerca y podemos tener la noticia de su re-captura pronto”, subrayó.

Moncada también expresó que tuvo un encuentro con el colombiano a las afueras de su edificio en Miami, hace unas semanas.

“Hay imágenes del 28 de julio, de mi última reunión con él, en algún momento se lograba ver su grillete que es como una faja con un sensor; no es metálico y se ve algo flexible. Sí se lo puede quitar, pero trae un sensor que roza con la piel”, trascendió sobre el grillete del colombiano.

“Yo lo cité afuera de su departamento, pero presentía que sus intenciones no eran buenas, le di la opción de tomarnos un café frente a su edificio. Discutimos, me hizo una propuesta desproporcionada y fue la última vez que lo vi”, continuó.

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José Moncada manda contundente mensaje a Ninel Conde

José Moncada asegura que Orianny Acurero, ex de Larry Ramos, también teme por su seguridad tras la fuga de Larry Ramos.

“Orianny acudió a pedir protección, pero no sé si lograron darle protección. Ella ha sido víctima de Larry, todos sabemos que Larry intentó arremeter contra la vida de Orianny y de su bebé. Larry es una persona con un ego enorme, por eso rompimos amistad en el 2015”, expresó a este programa.

Y este es el mensaje que manda a Ninel Conde tras lanzar reciente comunicado con su equipo.

“Ninel está aquí en Miami. Yo creo que Ninel, lejos de pedir comprensión, ella debería ponerse del lado de la verdad y de la justicia. Es momento de decisiones más que de posiciones. Es momento, donde debe decir ponerse del lado de las víctimas”, concluyó.

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