Captan a Larry Ramos con misteriosa mujer antes de su fuga.

Nuestra investigación del plan completo de Larry Ramos para escapar.

El pasado 16 de abril, Larry Ramos Mendoza, pareja de Ninel Conde, fue detenido en el aeropuerto de Florida, acusado de conspiración para cometer fraude electrónico en agravio de más de 200 personas a las que defraudo con más de 21 millones de dólares, luego de una investigación en la que tomó parte el FBI, dado que el delito es de orden federal.

Se le fijó una fianza de 50 mil dólares de la que pago solo el 10% y gracias a ello, se le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a cambio de varias condiciones que son: entregar su pasaporte o cualquier otro documento de viaje, entregar el contrato de arrendamiento del departamento donde pasaría la medida cautelar; no podía visitar ningún establecimiento de transporte comercial como aeropuertos, marinas, terminales de autobuses o estaciones de tres.

Se le impuso un grillete electrónico con localizador para ser monitoreado de manera permanente y se le notificó que no podía salir del departamento, a menos de que necesitara atención médica o para comparecer a la corte, así como realizar visitas a su abogado.

Cualquier otra actividad debía ser aprobada por su oficial supervisor en turno.

Ventaneando presentó ayer un audio que Larry envió a Cinthia Velarde, una de sus demandantes, donde el colombiano dejaba entre ver, desde 2019, que de ser arrestado, su primer opción era huir.

Pero, ¿cómo logró planear Ramos dicha huida? En seguimiento a nuestra investigación, presentamos la petición que el colombiano hizo a las autoridades para modificar las condiciones de su arraigo y que se cree, fue lo que le permitió realizar su fuga con precisión y paradójicamente con libertad.

La moción fue presentada el pasado 23 de junio, y en esta, Ramos solicitaba permiso para ir diariamente al gimnasio de su edificio, además de pedir que se le permitiera caminar por la circunferencia de su hogar.

La petición le fue concedida y fue gracias a eso que se paseaba de vez en cuando con José Moncada, el empresario nicaragüense, que la semana pasada, lo denunció por extorsión y blanqueo de capitales. Es seguro que, gracias a eso, el colombiano logró estudiar puntualmente, las posibles rutas de su escape.

Temerario, Larry no solo se limitó a dar paseos a finales de julio, y quizás midiendo fuerzas se aventuró a pisar el aeropuerto de Miami para acompañar a Ninel Conde, quien viajaba de regreso a la Ciudad de México, violando el acuerdo de su arraigo.

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Captan a Larry Ramos con misteriosa mujer en un balcón

La isla de Brickell en Miami, Florida, es un hervidero de periodistas y paparazzi, desde que la noticia de la fuga de Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, se destapó.

Pero en el balcón del departamento, que hasta el miércoles pasado habitaba el colombiano y del que huyó tras arrancarse el grillete, solo nuestras cámaras de Ventaneando lograron captar a dos personas que hablaron largamente.

Una de ellas, se cree que podría ser la hermana de Ninel Conde, aunque otros aseguran que se trata de Diosa Mendoza, madre de Larry Ramos.

La conversación en el balcón, al parecer se tornó intensa, pues tanto la mujer como su acompañante, incluso empezaron a manotear y gesticular con demencia.

Por cierto, que la misma Diosa Mendoza, es la que hace unos meses, defendía apasionadamente a su hijo a través de un audio al poder de este programa, donde demeritaba las declaraciones hechas en aquel entonces, por el examigo y socio de Larry, Titus Mulamba, quien fue uno de los primeros en revelar los fraudes del colombiano.

Diosa Mendoza aseguraba que la bondad de su hijo superaba cualquier maldad, en respuesta a lo dicho por Titus Mulamba.

En contraste, Titus Mulamba reveló, en su momento, la manera en la que Larry Ramos defraudó su confianza y lo extorsionó para que actuara en su beneficio.

Recuerdese que, Titus Mulamba descubrió que Larry se grabó en situaciones íntimas con mujeres, gracias a cámaras escondidas que instaló en su propio departamento. Larry había hecho de la extorsión un modus operandi.

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