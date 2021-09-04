Marisela aclara que su problema marital solo fue en el escenario.

Marisela y El Shuki se encontraron en una alfombra roja en Los Ángeles.

Hace unos días Marisela y su esposo Shuki Amar protagonizaron un pleito en pleno escenario al grado que la cantante lo corrió del concierto, anunciando que se divorciaría. Sin embargo, 'La dama de hierro' ya aclaró que el problema marital no pasó a mayores.

No teníamos problemas, la cosa fue en el escenario, me enojé de más, tengo carácter fuerte, pero pues ya pasó. No guardo rencores, ni nada

Pese a su declaración, la intérprete levantó sospechas de la separación de su marido porque ambos acudieron a una exposición del grupo de rock Pink Floyd, pero cada uno por su parte.

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Marisela felicitó a Chiquis por el cover de 'Mi problema'

Recientemente Chiquis Rivera hizo un cover de 'Mi Problema', uno de los temas más emblemáticos en la carrera de la cantante y mandó una felicitación a la hija de Jenni.

Felicidades Chiquis, me da mucho gusto, espero que la pueda apreciar y dar el cariño que le di yo, somos diferentes. Yo apoyo a la mujer, todas mis canciones ayudan a la mujer en un momento porque cuando cantamos con muchos hue... como decía mi madre

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