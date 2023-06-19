Federica Quijano revela que tuvo un padre ausente e irresponsable.
Federica Quijano reveló en exclusiva para Ventaneando que ella y sus hermanos tuvieron un padre ausente durante toda su infancia.
Federica Quijano revela que tuvo un padre ausente e irresponsable.
Federica Quijano, integrante de Kabah, ha compartido con Ventaneando sus triunfos como artista y sus retos como madre, pero nunca, lo dura que resultó ser su infancia a causa de la irresponsabilidad y ausencia de su padre.
Hechos que no solo la marcaron a ella de por vida, también a sus dos hermanos menores, entre ellos al Apio Quijano.
Pero, ¿cómo comenzó esta dura y dolorosa realidad al lado de su padre? Al borde de las lágrimas, Federica lo relata.
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Mi papá nunca estuvo, o sea, no lo puedo juzgar, tampoco, porque cuando él estaba chiquito su mamá se suicidó frente a él
Supongo que para mi papá no habrá sido nada fácil; sin embargo, nosotros como hijos no tenemos la culpa, él era psicoanalista, él se fue a estudiar en vez de aceptar las fábricas que le dejó mi abuelo. Mi papá se dedicó a investigar por qué se suicidó su mamá
¿Cómo fue la infancia de Federica Quijano?
Pero, Federica asegura que la juventud e inexperiencia de su madre, tampoco ayudó a su crianza.
Mi mamá se casa y nos vamos a vivir con este papá, que no conocíamos al 100 por ciento y tenía una esposa que no conocíamos, le decía al Apio, que estaba chiquito ‘Que mi mamá nos había abandonado’ entonces, el Apio lloraba y lloraba, porque no veíamos a mi mamá
Mi papá, rentó una casa para que nos fuéramos con él y se le olvidó a mi papá que existíamos, entonces nos dejaba solos en la casa, a los tres, sin comida, sin nada y te digo, esta chava que le decía al Apio que mi mamá nos había abandonado, obviamente yo me iba a los golpes contra ella
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Inclusive, en el temblor del 85, mi papá tenía un consultorio en Polanco y nos tocó ir con él, mis hermanos estaban aterrados: ‘Papá, está temblando, papá está temblando’, ‘Salte, por favor, cierra la puerta’ entonces es ‘¡Pa!’, ‘Estoy con mi paciente’. Me salí, yo agarré a mis dos hermanos y les dije ‘Vámonos corriendo de aquí, me vale gorro si mi papá se quiere quedar, nosotros no’. No me acuerdo de pasar momentos padres con mi papá