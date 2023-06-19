Daniel Bisogno regresó a “Lagunilla Mi Barrio” tras crisis de salud.

Después de haber sufrido una severa crisis de salud a consecuencia de varices esofágicas, nuestro querido Daniel Bisogno regresó al teatro de ‘Lagunilla Mi Barrio’ el viernes pasado y así fue recibido por el público.

¿Cuáles fueron las palabras de Daniel Bisogno?

En su regreso, estuvo muy bien acompañado de su pequeña hija, Michaela. Al término de la función y previo a la develación de la placa por las 100 primeras representaciones de la obra, ‘El Muñeco’ no perdió la oportunidad de agradecer el gesto a su público querido.

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Para y por ustedes estamos aquí, y que su aplauso, sus palabras, nos hacen salir adelante de cualquier adversidad, gracias de todo corazón público querido por su presencia y sus aplausos,.De todo corazón, nada más placentero que volver estar aquí arriba, muchas gracias

Los integrantes de Maldita Vecindad, fungieron como padrinos de las 100 representaciones.

Todo el elenco de la obra tiene grandes muestras de apoyo.

Antes de la función, aparecieron en la alfombra roja abordo de este taxi antiguo. En dicho momento, el elenco celebró el regreso de Daniel, también la fortaleza que todos han tenido para sobreponerse a las adversidades que han enfrentado, principalmente Maribel Guardia con la muerte de su hijo, Julián Figueroa.

Y estamos todos, siempre para darnos la mano, querernos, apoyarnos y apapacharnos

Hemos convivido en las buenas, en las malas y en las peores. Siempre que le pasa algo a alguno de nosotros, somos los primeros en estar y que bueno que ‘El Muñeco’ ya está de regreso, creo que sentó cabeza

Y después verlo en la entrevista con Pati, me rompió la verdad, porque es un hombre que normalmente se muestra muy fuerte

Al término de la función, intentamos abordar a Maribel Guardia y a su nuera Imelda Tuñón, quien estuvo presente durante la función.

Pero en esta ocasión, la actriz prefirió mandar solo saludos a nuestra cámara acompañada por Marco Chacón, su esposo, y su amiga Olivia Collins.

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