Alejandro Fernández se 'derrite' al hablar de la mujer de su vida.

El cantante de Regional Mexicano se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida gracias a un mujer que llegó a cambiar sus días.

Alejandro Fernández se encuentra disfrutando de una de las mejores etapas al convertirse en abuelo, pues el 14 de marzo nació Cayetana, su primera nieta, hija de Camila Fernández.

De acuerdo con el hijo de Vicente Fernández, Cayetana es muy parecida a él: “Está hermosa, se parece muchísimo a Camila, y bueno, Camila es muy parecida a mí, ¡increíble!, ¡está maravillosa!, me tiene extasiado… la mujer de mi vida”.

Al ser cuestionado sobre la reciente boda de su hijo Alex Jr. aseguró que aunque parece que se casó muy joven, él era más chico cuando contrajo nupcias: “Yo me casé a los 21 años, él ya tiene 27 años”.

“A los dos Alex y Camila siempre les doy mi consejo, les doy mi punto de vista, pero si ellos ya lo tienen decidido, nunca he sido un papá que se imponga, en algunas cosas sí, pero sus decisiones personales pues ya son de ellos”, indicó el cantante de “Me dediqué a perderte” sobre si habló con sus hijos de lo que implica casarse joven.

Al ser cuestionado sobre si en este momento tan feliz y estable de su vida no le hace falta un amor a su lado, el cantante comentó: “Obviamente quiero tener una compañera, una persona que me ayude en la vida, que siempre me apoye y que me ayude a crecer también tanto en lo profesional como en lo espiritual”.

Alejandro respondió a la pregunta de cómo se ve en unos años, a lo que contestó tajante: “Igual, yo creo que con más metas por cumplir, y realizado”.

Cabe resaltar que diversos medios de comunicación han asegurado que el cantante habría retomado su relación con Karla Laveaga con quien ha tenido un noviazgo intermitente, pues recientemente se filtró un video en el que se les ve a ambos bailando durante una fiesta en Jalisco.

Además, en abril de este año, Karla reabrió su cuenta de Instagram, que había dado de baja en 2019 supuestamente porque había terminado su romance de ocho años con Alejandro Fernández y fue él mismo quien le dio like a las primeras fotos que subió la modelo.

