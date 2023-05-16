Alejandro Lukini confiesa que Antonio Rosique le pidió ayuda para conducir Exatlón.
A punto de iniciar Exatlón primera temporada, Rosique buscó a Lukini y le pidió consejos para el nuevo reto que se presentaba en su carrera.
Aunque en los últimos años ha estado un poco alejado de los reflectores, Alejandro Lukini es uno de los mejores conductores de televisión que hemos tenido en México, prueba de ello es su regreso a la pantalla chica en MasterChef Celebrity, lo cual ha sido muy grato para sus fans.
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En la nueva entrega de ‘De Lo Que UNO Se Entera’ con Carlos Chicken Muñoz, Alejandro Lukini ha hecho fuertes revelaciones que muy pocas personas se podrían imaginar, entre ellas que Antonio Rosique lo llamó para pedirle ayudar antes de conducir Exatlón, reality que se ha convertido en uno de los más importantes de México.
Recordemos que Alejandro Lukini fue el conductor de La Isla, por eso tiene una amplia experiencia en ese rubro.
¿Qué le pidió Antonio Rosique a Alejandro Lukini?
Al terminar el proyecto que tenía Alejandro Lukini, Antonio Rosique lo buscó para pedirle consejos de conducción, pues era la primera ocasión que iba a estar al frente de un reality deportivo.
Cuando me avisan que termina La Isla y que entra un nuevo formato, Exatlón, y que va con Antonio, Antonio, buen amigo te quiero, me habla. Antonio se iba al día siguiente a grabar a Dominicana
Me dice: ‘Te quiero invitar a desayunar’ y me dijo, ya desayunando: ‘Estoy muy nervioso, nunca he hecho como a afuera, siempre he estado en estudios, cronista deportivo’, que es magnífico, ‘pero nunca he hecho un outdoors’, entonces me dijo: ‘Ayúdame, por favor’ entonces le dije: ‘Esto tienes que hacer, esto no tienes que hacer, cuidado con esto’
Alejandro Lukini reconoció el gran trabajo que ha hecho Rosique en los últimos años al frente de Exatlón.
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Antonio, te quiero, eres un exitoso. El señor sabe hacer su trabajo solo, pero necesitaba un poco de mi mentoría, porque yo llevaba siete años haciendo esto y para él era nuevo