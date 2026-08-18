Chef Édgar Núñez de MasterChef 24/7 revela cómo suavizar el sabor del ajo para que no opaque las recetas

Los cocineros de MasterChef 24/7 que siguen en la competencia, están aprovechando al máximo de las clases con los "Maestros del fuego", que se han encargado de compartirles sus mejores secretos para tener éxito con las preparaciones. Y uno de estos tips culinarios que dejó a todos sorprendidos, fue el que compartió el Chef Édgar Núñez sobre el uso del ajo y cómo manipularlo correctamente para que su sabor no sea excesivo.

De acuerdo con los dichos del experto, la clave está en quitar las zonas centrales que parecen estarse germinando, pues esto es lo que altera el sabor y potencia. "Este brotecito que tiene aquí en medio, que es que ya está germinando. Entonces esto lo hace más oloroso, pero no en la buena manera. Así que siempre lo que hago, es retirar, sale muy fácil, sobre todo para que no caiga pesado. Esto es lo que huele", explicó mientras mostraba cómo hacerlo con un cuchillo bien filoso.

@masterchefmx Ojo aquí, este es el tip del Chef Édgar sobre el uso de los ajos. #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

¿Por qué es importante quitarle las raíces germinadas a los ajos?

En cuanto a la importancia de limpiar los ajos antes de usarlos en la cocina y retirar muy bien las raíces germinadas que se forman al centro de las piezas, el Chef Édgar Núñez mencionó en su clase de MasterChef 24/7, que esto es para que no se alteren los sabores, para que los aromas no apesten toda la preparación y, principalmente, para que no caiga pesado al consumirse.

"Siempre se los recomiendo, para que no caiga pesado o para que no apeste el ajo, siempre hay que retirarle este germinado y el ajo queda de mejor forma", afirmó el "Maestro del fuego", que en cada una de sus lecciones, procura darle a los cocineros información que les sea de utilidad.

Limpiar bien las raíces de los ajos garantiza que las recetas queden deliciosas|Canva

Esta técnica también es respaldada por el autor gastronómico David Lebovitz, que en uno de los escritos de su sitio web aclara que este paso no puede faltar en sus procesos porque le parece imprescindible para que el olor del ajo no se apodere de todo, en especial si este no es el propósito de su preparación.