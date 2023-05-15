MasterChef Celebrity: Padre José de Jesús fue hospitalizado, ¿cuál es su estado?

El día de ayer arrancó la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023, donde 20 famosos aceptaron el reto de demostrar su talento en la cocina más famosa de México.

Entre las celebridades que forman parte del elenco de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, tenemos al Padre José de Jesús, quien tiene una gran capacidad para cocinar, así lo ha demostrado en el primer capítulo, donde tuvo la fortuna de salvarse en el primer reto.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Ana Patricia Rojo?

Sin embargo, la salud del Padre de José de Jesús no ha sido la mejor en los últimos días, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

¿Cuál es el estado de salud del Padre de José de Jesús?

Desde hace varias semanas, el Padre había revelado que tenía que someterse a algunos estudios de salud para poder descartar cualquier padecimiento, pero finalmente las cosas no fueron tan sencillas.

Por ese motivo, el sacerdote mandó un mensaje por medio de sus redes sociales desde el hospital, donde aclaró su condición de salud y el procedimiento al que fue sometido.

Amigos, amigas, vine a un estudio deambulatorio por una mancha que aparecía en la vejiga; sin embargo, a la hora del estudio resultó que era la próstata que estaba invadiendo la vejiga por lo que tuve que estar en cirugía una hora y media para un raspado

Así que ya no fue deambulatorio, tendré que estar dos días en estudio con una sonda, pero bendito sea Dios que no hubo nada más, seguirán los estudios y les pido que sigan en oración por mí, que Dios les bendiga

También te puede interesar: MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es el Padre José de Jesús Aguilar?

Afortunadamente, el Padre se está recuperando de manera satisfactoria y pronto lo veremos en la cocina más famosa de México demostrando sus dotes culinarios.

