MasterChef 24/7: Los secretos de la Chef Lili Cuéllar para preparar caramelo perfecto y delicioso

La repostería no perdona el más mínimo descuido y dentro de la cocina de MasterChef 24/7, y el caramelo es temido por su capacidad de arruinar un platillo en cuestión de segundos. En un domingo de eliminación donde la tensión se respira en cada estación, los cocineros tuvieron que mostrar de qué están hechos y preparar sus platillos más dulces.

Para el desafío decisivo de la noche, los cocineros recibieron la encomienda de ejecutar sus mejores postres aplicando el conocimiento adquirido en las clases magistrales del Mundo MasterChef 24/7 de la mano de la Chef Lili Cuéllar.

Dominar el azúcar derretido requiere precisión, paciencia y, sobre todo, respeto al calor para lograr ese dorado brillante sin caer en amargores indeseados.

Los mandamientos del caramelo según la Chef Lili Cuéllar

Durante la prueba, los Chefs indagaron sobre las claves definitivas que la especialista transmitió a los participantes para garantizar un acabado profesional en sus creaciones dulces:

Control riguroso de temperatura: La Chef Lili Cuéllar expllicó que el margen de error al fundir azúcar es milimétrico. La Chef Lili enfatiza la importancia de no sobrepasar los 155 ° durante la cocción, punto térmico exacto que evita que el caramelo se queme, amargue o pierda su flexibilidad cromática.

Técnica de hilos de ángel: Para elevar la presentación a un nivel de alta repostería, la experta enseñó a moldear delicadas estructuras con hilos de ángel. Esta técnica artesanal exige trabajar el punto de hebra rápidamente para aportar volumen, brillo y una textura crujiente sobre el postre.

Protección y seguridad en la estación: El azúcar derretido alcanza temperaturas extremadamente altas que provocan quemaduras graves. Por ello, la Chef recomendó el uso de guantes protectores de repostería para manipular las herramientas de moldeado.