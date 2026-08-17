La receta para cocinar gyozas rellenas de hongos con el toque del Chef Diego Niño de MasterChef 24/7

El domingo de eliminación ya comenzó, y esta noche, los Maestros del Fuego de MasterChef 24/7, lo Chefs Diego, Edgar e Isabel se hicieron presentes en la cocina más famosa de México para capitanear en un reto por equipos. Fue así como el team del Chef Niño preparará gyozas rellenas de hongos. ¿Se te antojaron? Aquí te decimos cómo se cocinan.

Esta noche cada equipo deberá preparar el plato diseñado por los maestros, mientras que ellos dirigen, pero no pueden cocinar, ¿quién será el team ganador que avanzará hacia ganarse un lugar entre los finalistas de MasterChef 24/7 ?

¿Qué ingredientes necesitas para el relleno de hongos?

Para replicar esta receta con la maestría exhibida en las estaciones de trabajo, reúne los siguientes insumos en tu mesa de preparación:

Discos de masa delgada para gyozas

Champiñones frescos o seta Shiitake picados finamente

Col o repollo picado en juliana muy delgada

Jengibre fresco rallado (y un diente de ajo picado opcional)

Aceite de ajonjolí y salsa de soya

Camarones limpios para acompañar (opcional)

Emulsión o pasta ligera de avellana para el emplatado



El primer paso consiste en elaborar el relleno. En una sartén a fuego medio con un chorrito de aceite de ajonjolí, saltea los champiñones picados junto con el repollo y el jengibre rallado hasta que los vegetales reduzcan su humedad y adquieran un aroma intenso. Retira del fuego y deja enfriar por completo la mezcla para evitar que el calor rompa la masa al momento de armarlas.

Toma cada disco de masa, coloca una porción pequeña de la mezcla en el centro y humedece los bordes con un poco de agua. Dobla la masa por la mitad y realiza los pliegues característicos en la parte superior para sellar bien el relleno.