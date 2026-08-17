5 diseños de piñatas caseras de las Zoey Guerrera Kpop, ideales para los cumpleaños de los niños

En todo cumpleaños infantil, si hay algo que no puede faltar más allá de una decoración elegida por los más pequeños, es elementos decorativos propios de estos eventos, como lo es la elaboración de una piñata que está decorada en base a algún personaje en particular y elegido por los niños. Nos encontramos con posadas de todo tipo de tamaños y modelos, y si tu hija es fanática de las Guerreras K Pop, te vamos a compartir los cinco diseños inspirados en Zoey y que son fáciles de hacer.

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A veces no es necesario ser un experto en manualidades para hacer una buena piñata y es que si bien hay personas que deciden comprarlas en lugares especializados, otros buscan ahorrar dinero y deciden por hacerlas de manera casera y es que no se necesita demasiados materiales para lograr algo bonito y llamativo; ya que el fin es que sea rota por los más pequeños y puedan disfrutar de lo que hay en su interior.

Una de las temáticas más populares del último tiempo son las Guerreras K Pop y es que se trata de las películas más vistas por los más pequeños y que ha trascendido la pantalla, teniendo en cuenta que se puede encontrar en todo tipo de artículos, indumentaria y hasta en temática de muchas piñatas. Si bien se puede optar por las tres personajes, hay quienes tienen sus preferencias.

Cómo hacer la piñata de Guerreras K Pop

En caso que tu hija sea fanática de las Guerreras K Pop, no tienes que dejar pasar la oportunidad para hacer unas piñatas inspiradas en Zoey, una de las líderes de este grupo musical que tiene una doble vida y que también cazan demonios. Por eso, te dejaremos cinco diseños inspiradas en este personaje y que son muy fáciles de hacer, optando por varios diseños y tamaños. Necesitarás de materiales básicos como cartones, papel crepé de colores, pegamento, tijera, entre otros.

5 diseños de piñatas de Zoey de las Guerreras K Pop

Piñata de Zoey con prenda celeste

Piñata en forma de estrella con una imagen de Zoey en su interior

Piñata circular con el rostro de Zoey

Piñata con la silueta de Zoey

Piñata de Zoey con un bastón