Alejandro Sanz recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Alejandro Sanz expresó sobre la develación de su estrella en Hollywood.

Con 33 años de trayectoria como cantautor y millones de discos vendidos en todo el mundo, Alejandro Sanz sumó a sus decenas de premios, la develación de su estrella en el paseo de la fama de Hollywood, con lo que es el noveno artista español con semejante logro.

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Increíble. Yo nunca me imaginé y fíjate aquí estamos, la verdad es algo muy bonito, muy emblemático y simbólico. Nunca lo pude imaginar, una estrella aquí en el Paseo de la Fama de Hollywood, increíble

El primer viaje de promoción que hice en mi vida fuera de España, fue en Los Ángeles. Estaba viendo una foto que me había hecho en el típico cartel de Hollywood, imagínate, hace 30 años con la cara de ilusión y todo eso. Estaba haciendo un poco el viaje, en retrospectiva, de aquel momento

Esta ciudad, realmente me ha honrado siempre muchísimo porque hicieron también el día de Alejandro Sanz, el 1 de octubre, pero ya tenía yo un día que era el 21 de abril. Tengo dos días y en Los Ángeles una estrella, qué más puedo pedir, no puedo pedir nada

Yalitza Aparicio fue su invitada de honor

Pero, ¿cómo fue que decidió que la mexicana Yalitza Aparicio fuera una de sus invitadas especiales?

El evento era un poquito restringido por temas de Covid y me dieron un cupo de personas a las que podía invitar y yo pensé en los amigos que estaban aquí y que podían venir. ‘En unos días me entregan esto, me encantaría me acompañares’ y vinieron, la verdad que estuvo increíble. La celebración del día después estuvo también maravillosa, he de confesar que ayer después de terminar todas las entrevistas pasamos por la estrella para verla

Alejandro está por iniciar su tour denominado 'La gira 2021' por la unión americana este 8 de octubre, aunque creyó que jamás sucedería debido a la pandemia.

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