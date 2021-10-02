Chef Franco Noriega conquista a las participantes de MasterChef Celebrity.

Chef Franco Noriega platicó sobre MasterChef Celebrity.

El Chef Franco Noriega no solo es muy atractivo físicamente, también es un gran cocinero del que las estrellas de MasterChef Celebrity pueden aprender mucho.

Dada la galanura del especialista en gastronomía, nuestros queridos presentadores de Ventaneando adelantaron que provocó mucho alboroto en el reality show, incluso Laura Zapata le metió el dedo en su boca para que probara una salsa.

Yo creo que chuparse el dedo es lo más rico cuando uno está probando una salsa. No la conocía en persona, pero la vi en las telenovelas de toda la vida, la verdad es que fue un gusto chuparle el dedo... sabe muy bueno

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Franco Noriega quedó sorprendido con el nivel de Laura Zapata en la cocina

Franco Noriega confesó en la sala de Ventaneando que quedó sorprendido con el nivel que hay en la cocina en general, en particular con Laura Zapata.

Me quedé impresionado con el nivel de cocina que hay en esta temporada, son todos artistas y tienen el arte muy metido en las venas y están cocinando súper bien

Justamente Laura Zapata me sorprendió, hizo una salsa que está como para el mejor restaurante, pero varios concursantes están con muy buen nivel

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