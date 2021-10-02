Menudo vendrá a México en su nueva gira sin Ray Reyes.

Para beneplácito de sus admiradoras mexicanas, Menudo tiene lista su nueva gira 'Súbete a mi moto' en la que lamentablemente ya no estará el fallecido Ray Reyes. La agrupación se presentará en tierra azteca en diciembre del presente 2021.

Serán los próximos 16, 17 y 18 de diciembre cuando la boyband se presente en México, primero en Monterrey en el Auditorio Citibanamex, luego en la Arena Ciudad de México en la capital mexicana y finalmente en Querétaro en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

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¿Ray Reyes alistaba otro proyecto sobre la historia del grupo?

Además de la serie 'Súbete a mi moto' en la que se retratan diversos aspectos de la historia de Menudo, Ray Reyes alistaba otro proyecto sobre la historia del grupo que quedó inconcluso con su muerte.

No quiero decir nada, pero yo he hablado con el hijo de él, me enseñó algo que no sé si era eso lo que Ray tenía en mente

Sobre las polémicas declaraciones de algunos exintegrantes de la boyband luego de la salida de la bioserie, los integrantes de Menudo expresaron su respeto por ellos pues "tienen el derecho de decir lo que vivieron, pues no todos vivimos lo mismo".

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