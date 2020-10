FOTOS | Aleks Syntek contra Bad Bunny y el reggaetón, dice que a eso no se le puede llamar música. Te contamos sus declaraciones.

Tú qué team eres, ¿romántico o perreo?

Desde hace un tiempo ya, el cantautor Aleks Syntek ha hecho algunas declaraciones totalmente abiertas sobre lo mucho que aborrece el género urbano, en especial el reggaetón. Pues lo considera sin clase, degradante y como un estilo de música fuera de lugar... Le había tocado crítica a varios cantantes de este género, a cargo de Aleks, y esta vez ¿a quién creen que le tocó? ¡Al puertorriqueño Bad Bunny!

“Yo a veces escucho las letras de algunas propuestas y digo, no manches, sacaste las rimas de ahí del diccionario de rimas, pasa mucho en el urbano que parece rima, rima, rima, di un chingo de cosas, aunque no digas nada”, dijo Aleks Syntek. Cuando el entrevistador le preguntó que si hablaba de Bad Bunny él respondió que no, ¡porque a eso no se le podía llamar música! ¡BOOOM! No pues ya nos queda muy claro que lo suyo no es el perreo intenso.

Además, luego de que se dieran a conocer las nominaciones de los Latin Grammy, Aleks quedó sumamente decepcionado. Habló sobre ellos: “Los desconozco, dejó de inspirarme. Si en algún momento dado me daba ilusión, el día de hoy no me quita el sueño”, dijo el cantante. “Si premian a quienes quieran premiar o dejan de premiar, no es algo que a mí me detenga en lo que yo quiero hacer ni crear la música que yo quiero”. Continuó diciendo... Pues aseguró ser un artista que siempre va en su propia tendencia, ¡no en modas!

“Cuando hice ‘Historias de Danzón y de Arrabal’ no había danzones alrededor o cuando hice ‘Sexo, Pudor y Lágrimas’ no había canciones de ese estilo en el cine mexicano o ‘Duele el Amor’ con Ana Torroja, nadie esperaba a Ana Torroja así, sin Mecano tener el éxito que logramos juntos. Creo que me he salido con la mía muchas veces y si Dios quiere lo seguiré haciendo ahora con nuevo material”, dijo Aleks.

Pues para todos hay, querido Aleks, ¡no te enojes! Romántico o de desamor, ¡y por qué no un buen reggaetón con los amigos! ¿A ustedes qué les gusta más?