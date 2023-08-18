Alertan por fraude para quitar la luz en CDMX; así operan los falsos trabajadores de la CFE

Los fraudes están a la orden del día y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se salva de estos. Las autoridades han alertado a los usuarios, para que tengan cuidado con los falsos trabajadores de la empresa, que amenazan con cortar el servicio de luz en la CDMX.

¿Qué se sabe sobre los fraudes de supuestos empleados de la CFE?

Arturo Hernández, conocido como el "comandante Hernández" de "Los Supercívicos", recibió en su domicilio, un documento apócrifo supuestamente por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en donde le advertían que, de no pagar una multa fantasma de 15 mil pesos, en un lapso de 12 horas, le cortarían el servicio eléctrico; sin embargo, todo era parte de una estafa.

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Hernández decidió exponer a los estafadores y su modus operandi, para evitar que otras personas caigan en las garras de los amantes de lo ajeno.

¿Cómo exhibió a los estafadores? A través de su cuenta de Twitter, Arturo Hernández compartió su caso, así como imágenes de la persona que se hizo pasar por un trabajador de la CFE.

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“Les voy a contar paso a paso de qué se trata esta estafa, en la que supuestamente le debes dinero a la CFE. Primero llega alguien y te pone un papel, en el que escribe tu dirección. ¿Y qué tiene ese papel? Un número para marcarle a ese señor. Pretenden engañarte diciéndote que a tu medidor le falta un sello”, relató.

“Al principio el fraude te lo hacen muy bien, porque te dicen que pagues en una oficina de la CFE. Da la casualidad que es domingo y las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad están cerradas, pero amenazan con cortar la luz en 12 horas”, agrega el activista.

Después de esto, el presunto trabajador de la CFE le dijo a Humberto, que puede realizar el pago mediante una transferencia bancaria, y lo transfiere a otra persona, que supuestamente es su asistente. La mujer le indica que el corte de luz en su domicilio estaba programado para ese día en la noche. El activista le pregunta cómo puede evitar que le quiten el servicio, por lo que le pidieron depositar el proporcional del convenio, a un número de cuenta personal.

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🚨 Esta es la cara y el modus operandi de estos rateros que se hacen pasar como trabajadores de la "Comisión Federal De Electricidad". Ojo aquí!! @CFEmx @SSC_CDMX @BlindarBJ pic.twitter.com/47xUoL4SQA — Los Supercívicos (@supercivicosmx) August 17, 2023

Arturo Hernández, quien grabó todo desde el inicio, le mandó fotos del estafador por mensaje de WhatsApp, a la mujer que le había pedido evidencia de su medidor de luz.

Son fotos, no del medidor, sino del estafador

“Yo tengo cámaras de seguridad y ustedes lo que están haciendo es un fraude, suponiendo que son de la Comisión Federal de Electricidad”, le dijo Hernández a la mujer, que respondió a las acusaciones de forma altanera: “Si desconfía, haga lo que tenga que hacer”. El activista le reclamó nuevamente y la mujer decidió terminar la llamada telefónica.