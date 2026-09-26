Horóscopo de Nana Calistar hoy sábado 26 de septiembre del 2026 para cada signo; cuidado con lo que aceptas

Nana Calistar invita a analizar con calma una propuesta que podría traer buenas noticias, pero también condiciones que conviene conocer antes de aceptar. En el amor, un cambio de último momento podría alterar los planes y generar dudas. La clave estará en preguntar directamente y evitar construir respuestas a partir de suposiciones.

Predicciones para Aries este sábado 26 de septiembre del 2026

Este sábado llegará para mostrarte que esa propuesta que tenías tiempo esperando podría llegar con buenas noticias, pero debes estar atento a las letras pequeñas, pues en el amor también habrá un cambio de último momento que puede mover más que tu agenda.

Predicciones para Tauro este sábado 26 de septiembre del 2026

Una persona de tu pasado podría aparecer con un inocente “me acordé de ti”. Recuerda confiar en tu intuición y no ceder por las primeras palabras bonitas que te presentan. Además, una situación con tu pareja o una amistad pondrá a prueba tu manera de confiar.

Predicciones para Géminis este sábado 26 de septiembre del 2026

Toma en cuenta que este sábado llegará para mostrarte que no siempre el que defiendes te paga con la misma moneda. Antes de armar el pleito, averigua qué pasó: entre la verdad y el chisme siempre hay quien mete su cuchara.

Predicciones para Cáncer este sábado 26 de septiembre del 2026

Este sábado debes estar muy atento, pues ese plan que llevan meses dejando para “algún día” podría tomar forma: Pero primero hay una conversación que no se arregla con boletos ni con anillo; recuerda mantener la calma y pensar antes de hablar.

Predicciones para Leo este sábado 26 de septiembre del 2026

Ese negocio que tienes en la mente, es ahora que debes ponerlo a funcionar, pues en lo económico este sábado comenzarán a abrirse las puertas de la fortuna. Esta vez el reto será saber cuándo lanzarte y cuándo usar la cabeza.

Predicciones para Virgo este sábado 26 de septiembre del 2026

Debes estar preparado, pues este sábado un mensaje inesperado podría cambiarte el ánimo por completo, pues aquella conexión que pensabas que solo era de una noche podría dejarte pensando más de lo que esperabas.

Predicciones para Libra este sábado 26 de septiembre del 2026

Llevas tanto tiempo guardándole un lugar a alguien que solo entra y sale de tu vida que es momento de tomar una decisión sobre esa relación; puede cambiarte los próximos días. Recuerda que en ocasiones las decisiones difíciles duelen, pero también el seguir arrastrando penas del pasado.

Predicciones para Escorpión este sábado 26 de septiembre del 2026

Este fin de semana debes mantener la mente muy atenta, pues esa amistad que tantos pretextos ponía para verte, quizás es por algo más, pues ahora que empieza a notarlo alguien de tu pasado, podría volver a tocar la puerta. No obstante, tendrás que decidir a quién quieres cerca de verdad.

Predicciones para Sagitario este sábado 26 de septiembre del 2026

Este sábado la melancolía podría tocar a tu puerta. Extrañarás a alguien a quien dejaste ir por hacerte el fuerte. Antes de buscarle, pregúntate si quieres reparar algo o solo calmar la nostalgia. No obstante, debes estar atento, pues también podrían llegar personas que hablan de amor demasiado rápido.

Predicciones para Capricornio este sábado 26 de septiembre del 2026

Este sábado llegará con aquella respuesta que tanto estuviste esperando, pero deja de buscarlo en todos lados. Además, podría ser que alguien que te quiere empiece a cansarse de tus contestaciones secas, y en cuanto a tus proyectos, también exige que dejes de esperar la semana perfecta.

Predicciones para Acuario este sábado 26 de septiembre del 2026

Si tienes pareja, debes pensar antes de quejarte de la rutina, pues una decisión tomada bajo la mira inadecuada podría transformar tu vida por completo. Al mismo tiempo, el trabajo podría invadir tu casa y alguien querrá meterte en un pleito ajeno.

Predicciones para Picis este sábado 26 de septiembre del 2026

Le construiste un futuro a alguien que todavía no confirma si quiere pasar el fin de semana contigo, por lo que no debe sorprenderte si una respuesta podría doler más de lo que esperabas. Además, un posible cambio de casa te ilusionará más de lo que imaginas.